San Juan da los últimos detalles al Presupuesto 2023 y prioriza partidas "sagradas"

San Juan da las últimas puntadas en la confección del Presupuesto local 2023. Surge de las estimaciones provinciales entre los ingresos propios, los envíos de Nación y los gastos. Habrá partidas "sagradas" que no se tocarán. Así lo informó el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent.

El funcionario uñaquista definió el documento como "equilibrado, responsable, prudente a la hora de hacer los cálculos de los gastos", atado a las pautas macro fiscales. "A esto lo hacemos cada año de la misma manera, independientemente de lo que después a nivel nacional se termine aprobando o no. Hacienda tiene estimaciones en base de recursos que llegaran en 2023 desde Nación, y de lo que se va a recaudar la provincia", dijo a Canal 13 de San Juan.

Torrent destacó que el Gobierno sanjuanino trata "de ser austeros, pero sobre todo en el gasto corriente, no en el gasto de capital que es lo que más genera actividad económica, que tiene que ver con la obra pública, con el empleo que genera, el apoyo al sector privado a través de distintas líneas, créditos, apoyos, subsidios, la construcción de viviendas". Sobre eso, el segundo de la ministra Marisa López, resaltó que "todo eso no se toca. Todo eso es sagrado para lo que es la economía de San Juan".

La pauta inflacionaria es fundamental al momento de generar proyecciones. En el caso local, se está haciendo "con una pauta inflacionaria del 60% que estableció Nación, pero que somos conscientes de que la mayoría de las veces esas pautas terminan no cumpliéndose y la inflación termina siendo mayor".

Finalmente, Torrent dijo que "nosotros trabajamos con lo estimado en los recursos nacionales, y con un estimado de los recursos provinciales, pero siempre siendo muy realistas, y no haciendo una sobreestimación a los efectos de no caer en la trampa de no poder pagar y cumplir con los compromisos que tiene el Estado".