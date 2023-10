Por la devolución del IVA, ¿hay más compras con tarjetas de débito en los supermercados de San Juan?

Sin lugar a dudas, las medidas económicas del titular del Palacio de Hacienda nacional y candidato a presidente, Sergio Massa, tuvieron impacto en San Juan. Con respecto a uno de los anuncios de mayor importancia, más exactamente la devolución del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) , repercutió en las opciones de pago por parte de los consumidores en los supermercados. Como consecuencia, los clientes optan por comprar con tarjetas de débito, pero no en un amplio margen.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el dirigente de la Cámara de Supermercadistas local, Mario Gee, expresó que hubo una suba remota de consumidores que pagan en tarjetas de débito, aunque no especificó cifras.

Sobre este tema, dijo que muchos compradores desconocer la devolución del IVA. Principalmente, no saben que es aplicable en todos los supermercados mayoristas y minoristas.

Además, advirtió sobre un hecho poco alentador para el sector. Pese a las decisiones gubernamentales, las ventas no aumentaron durante las últimas semanas.

Cuando se oficializó el anuncio y la respectiva aplicación en los comercios, el propio Gee aseguró que los consumidores utilizan los beneficios de la tarjeta de débito. “Esta toda la gente prendida con esto, le interesa porque es una devolución. También está Billetera San Juan y la gente aprovecha cualquier medio de pago que le permita ahorrar”, afirmó a este medio el pasado 26 de septiembre.

“Si bien hay más consumidores con plástico, no hemos notado mayor presencia de gente en los lcales. El consumidor va buscando primero el mejor precio, y luego la forma de pago que les convenga. No hemos visto mucho movimiento, pero si mucha gente pagando con débito. Hoy todo suma, no es solo ir a comprar, ahora se buscan opciones, calidad, precio, variedad y promociones”, continuó.