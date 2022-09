Paran las fábricas de neumáticos y en San Juan reina la preocupación

neumaticoa_ranking.jpg

Gustavo Gil es administrativo de El Sauce, distribuidor oficial de Pirelli en San Juan, y señaló que están recibiendo menos de lo que piden, aunque no es algo reciente. “La entrega llega de un 20 a 50% de lo que pedimos, depende del diseño y de la gama, pero hay un faltante importante, un 60% menos a nivel general. Pese a ello por ahora estamos vendiendo normal, no se ha tomado ningún tipo de medida”, dijo a Tiempo de San Juan. Eso sucede en el caso de las movilidades pequeñas, por decirlo de alguna manera. Para lo que es transporte de carga y de pasajeros, el panorama está más complicado, en base a lo señalado por Gil, el faltante se nota desde hace un tiempo atrás, afectando al transporte, minería, agricultura, entre otros sectores productivos.

Quien opinó en la misma línea es el gerente de Pehuén Neumáticos, que trabaja con Fate, Marcelo Muñoz. “El transporte de carga y de pasajeros utiliza dos o tres medidas de cubierta, con distintos diseños. Esas medidas están escaseando como todas, pero quizás menos, sino el transporte estaría paralizado, pero no escapa a la generalidad. En cubiertas chicas hay medidas que cuesta conseguir”, dijo en Estación Claridad.

Un dato no menor es que Bridgestone, Pirelli y Fate abastecen al 60% del mercado nacional, y el resto es importado, donde el panorama no es para nada diferente al que están viviendo las fábricas en el país. Eduardo Barceló, de Barceló Neumáticos, distribuidor oficial de Michelín, comentó a este medio días atrás que en los últimos meses la entrega ha sido a cuentagotas y eso ha llevado a que se vayan “comiendo” el stock.

El problema ante el faltante es, no solo la demanda, sino la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar los neumáticos vendido, y si al momento de reponer la mercadería no van a perder dinero. Las fuentes consultadas han señalado que en los últimos 12 meses el aumento de los precios en algunas listas ha superado el 100%, por lo que lo primordial es cuidar las fuentes de trabajo. Muñoz señaló que no tiene sentido vender todo lo que tienen a riesgo de no poder recuperar la mercadería en el corto plazo. “En general somos muy prudentes. En la empresa hemos cuidado el capital de trabajo, que es el stock. Ante situaciones de ventas excepcionales, medimos vender más o menos lo que se puede reponer”, dijo.

Para hoy está programado un nuevo encuentro entre empresarios y el gremio en el Ministerio de Trabajo. Ambos sectores con fuertes posturas, no solo se complica la compra de neumáticos sino la producción automotriz, donde están parando la actividad en las distintas plantas.