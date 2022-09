Tres meses de demora y faltante de neumáticos, el preocupante escenario en San Juan

“En los últimos meses la entrega ha sido a cuentagotas y eso hace que vayamos consumiendo nuestro stock. Hoy los faltantes son considerables y podemos hablar de desabastecimiento tranquilamente. Esta muy complicada la situación. Hace 90 días que no recibimos neumáticos”, señaló Barceló, remarcando que ya hay desabastecimiento en la provincia. “Las clientes preguntan y no podemos dar una fecha certera”.

Otro de los grandes motivos es el conflicto gremial que hay en el sector, que afecta a las marcas de producción nacional. Más de 15 son las audiencias que se han realizado en el Ministerio de Trabajo, y parece no haber un haz de solución en el corto plazo. El conflicto es por la negociación salarial y la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores ha profundizado la crisis a lo largo de los últimos meses. A eso se suma los bloqueos en la fábrica, profundizando más el faltante.

En la última reunión los representantes de Bridgestone, Pirelli y Fate ratificaron su propuesta salarial de un aumento del 66% para la paritaria 2021-2022, pero fue rechazada por el Sindicato del Neumático (SUTNA).

Esta situación no solo afecta a los empresarios del sector, sino a distintos rubros que forman parte de la economía, como el agro, la minería y el transporte de pasajeros, por mencionar algunos ejemplos. Desde la Unión Propietarios de Camiones de San Juan, su presidente José Maldonado, comentó a este medio que, ante la dificultad de conseguir cubiertas, los transportistas se están inclinando por comprarlas fuera del país, donde son un 50% más baratas, siempre que puedan. “También se están comprando muchas marcas chinas, que en realidad no nos convienen porque no duran tanto, son de menor calidad, pero es lo que hay hoy en día y no podemos parar el transporte”, señaló.

Pese al oscuro escenario que se vive por la falta de neumáticos, Barceló apostó por ser optimista. “Hace 60 o 90 días atrás estábamos hundidos en la crisis del combustible, estaba todo oscuro y hoy se solucionó. Esperamos que esto en algún momento cambie, que se arregle el tema con el gremio y se destraben las importaciones para poder trabajar como corresponde”, finalizó el empresario local.