Para Amas de Casa la inflación de abril en San Juan será de un dígito

En declaraciones radiales Vera señaló: “En abril la inflación va a ser de un digito, pero no es porque bajan los precios, sino porque no hay consumo o hay mal consumo” . Sucede que según analiza la referente de la asociación local, se han topado con bajas estacionales propias de la época en lo que responde a frutas y verduras, como también en variedad de ofertas en góndolas, pero estas ofertas comparten ciertas particularidades.

De acuerdo a lo que han analizado en torno al relevamiento del mes pasado, gran parte de las ofertas se dieron en cadenas de hipermercados. “No es que están bajando los precios, sino que hay productos en oferta debido a que no se vende mucho y lo usan como técnica de venta. Lo vemos solo reflejado en ofertas, y nosotros no relevamos ofertas, ya que consideramos que no llega todo el mundo y es algo que ocurre un corto periodo de tiempo”, dijo en los micrófonos de Estación Claridad.

Además, aseguró que no han registrado una baja en la inflación por reducción de precios de referencia, sino porque se han encontrado con productos que aumentan menos en comparación con meses anteriores. Incluso gran parte de los productos que han encontrado en ofertas (salvo el azúcar) son artículos que tuvieron elevados aumentos durante los primeros tres meses del año.

A la baja de ventas en los supermercados y almacenes se suma la tendencia se ha instalado en los consumidores sanjuaninos, y es procurar sostener la cantidad por sobre la calidad. “La gente no busca calidad, busca comprar cantidad o sostener la cantidad, resignando la calidad. Es algo que se viene dando y creemos que se va a profundizar con los aumentos de tarifas. Va a influir el costo, y si se tiene que elegir en ver cómo se paga la boleta o sostener la calidad, va a disminuir el consumo de alimentos de calidad”, reflexionó.

Pese a no contar aún con el dato en torno al costo de la canasta básica de alimentos y la canasta total, las declaraciones de Vera van en sintonía con lo analizado por diversas consultoras privadas a nivel nacional, que no descartan una inflación por debajo del 10% para el cuarto mes del año.