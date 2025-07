Nuevo régimen: Sturzenegger comunicó que se puede traer heladeras y lavarropas de Chile

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1948380977568334034&partner=&hide_thread=false MAS FACILIDAD PARA IMPORTAR ELECTRODOMÉSTICOS. Hoy te voy a contar una historia algo cómica (aunque otros la clasificarían de grotesca). Como se sabe, los argentinos cuando viajan pueden traer cosas en tanto no sean metralletas y bazucas, drogas, arqueología o productos para… pic.twitter.com/s05g8c2RIz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 24, 2025

"Como se sabe, los argentinos cuando viajan pueden traer cosas en tanto no sean metralletas y bazucas, drogas, arqueología o productos para fines comerciales. Pues he aquí, que entre los prohibidos, -es decir equipados en peligrosidad con las metralletas y un kilo de cocaína- estaban los electrodomésticos de línea blanca", dice sobre el contexto actual.

En esta línea, Sturzenegger bromeó sobre los motivos por los que cree que está medida había sido implementada: "'The Refrigerator', una película de 1991, narra la historia de una pareja que se muda a un departamento donde había una heladera... asesina. Quizás esto haya motivado la norma".

Y agregó: "O quizás, más plausiblemente, algún productor local buscó una protección a costa del pueblo argentino". "Esta anomalía ha sido eliminada y desaparece esta prohibición. Abajo la pantalla de aduana como lucía ayer y como luce hoy. El cambio se ejecuta con la resolución IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA con firma de Andrés Velis, Director General de Aduanas", cerró el ministro.

El nuevo régimen

En su sitio web ARCA ya muestra los lineamientos del nuevo régimen simplificado para productos de línea blanca con una aclaración: no afecta al tope de los 300 dólares por vía terrestre ni a los 500 dólares por vía aérea del régimen de equipaje tradicional (productos tecnológicos como televisores, equipos de audio, computadoras y demás). "Cabe aclarar que la importación no se realizará en el marco del Régimen de Equipaje, no afectando sus franquicias, ya que, en rigor, aquel Régimen no contempla este tipo de mercaderías", señaló el fisco. "Se admitirá un máximo de una unidad de la misma especie, en condición de nueva, por año calendario y por viajero mayor de 16 años. Para ello, se deberá completar el formulario OM2153-A, el cual tendrá para el viajero carácter de Declaración Jurada", aclaró ARCA sobre los electrodomésticos a importar. "Una vez generada la liquidación tributaria y pagada la misma por parte del viajero, se encontrará autorizada su importación", agregó.

El listado de ARCA incluye: