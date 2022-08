Malestar: Rubinstein mensajeó a amigos y clientes hablando sobre la devaluación

"No hay que mandarle más audios de Whatsapp a nadie" , se quejó ante este diario un alto funcionario del Gabinete Nacional, visiblemente molesto porque el mensaje que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein , le envió a un grupo de economistas y clientes de su consultora, aclarando que no está en su cabeza una devaluación.

La cabeza del ministerio, hábil en el manejo comunicacional, usó todas las vías para ponerle un cortafuego a la historia, pero el audio de la aclaración dice cosas. Y en el entorno de Rubinstein aseguran que ese documento de un supuesto plan "no es de él".

El problema, para gente cercana a Massa, es que el mensaje presuntamente aclaratorio, aclaró poco y fue confuso. Y casi que confirmó que en la cabeza de Rubinstein hay en el horizonte corto correcciones para achicar la brecha, que hoy supera al 100 por ciento.

"Les aseguro ciento por ciento que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves", explicó el viceministro en el inicio del audio. Refirió allí a un tweet del economista Fernando Marull, que fue asesor del ex ministro de Macri, Nicolás Dujovne, en el cual adelantaba que Rubinstein pensaba anunciar ese día cambios de fondo en la cuestión cambiaria.

Muchos en el gabinete económico se sorprendieron con la afirmación de que no habrá devaluación "por lo menos no este jueves". "Hay que tener un poquito de cuidado, estamos laburando con todos los sectores económicos a diario diciendo que no está en la cabeza hacer eso, ni ahora ni en el mediano plazo", explicó otro funcionario.

Generó ruido, sobre todo, entre los que negocian cuestiones con el campo, para que liquide dólares. Muchos de esos productores están especulando con una devaluación y la pulseada es diaria. En ese contexto, el audio aclaratorio presenta datos que sí están en el supuesto informe atribuido a Rubinstein. Por ejemplo, el de desdoblar el tipo de cambio, algo que no descartó como una idea interesante, que es previa a su llegada al cargo.

El vice de Massa cerró el mensaje de audio asegurando que la desmentida es para que "no se prendan en la ola de los rumores, se ve que hay una operación que salió por varias partes (...) Es para mí una colaboración para desactivar esta bomba que quieren instalar".

Vale decir que Rubinstein llegó al cargo con bastante demora por sus durísimos mensajes en Twitter contra el Gobierno, contra el Presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner y varios retweets a políticas de ajuste de funcionarios de Juntos por el Cambio. Todo material por el que luego pidió disculpas públicas.