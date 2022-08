Los comentarios y tuits de Gabriel Rubinstein, el antikirchnerista que llegaría a un cargo clave en Economía

Pobreza Insólito: la CGT le pidió a Massa que no aumente salarios; prefiere "bono"

En 2016, tiempos en los que el fiscal Marijuan excavó media Patagonia buscando el PBI que el kirchnerismo habría robado en 12 años de corrupción y escondido bajo tierra, replicó una foto en su Facebook con el agregado propio “No comments”, en la que aparecía Cristina Kirchner cavando un pozo, junto a una conversación imaginaria:

-¿Dedicándose a la jardinería, jefa?

-No, consultando el saldo.

En una entrevista bastante reciente con el canal público del macrismo porteño, afirmó que tanto Cristina como Alberto Fernández tienen “taras mentales”: “Este gobierno es incapaz mentalmente de bajar el gasto público. Tiene taras mentales, empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Otros lo entienden, pero no son potentes o no tienen suficiente desarrollo político”.

https://twitter.com/DSantaCruzok/status/1555593290396975105 Esto nos decía el flamante viceministro de economía, Gabriel Rubinstein, hace un mes en HNT en el @CanalCiudadBA sobre bajar el déficit fiscal “Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo. Tiene taras mentales, empezando por Cristina…” CC @Leandario pic.twitter.com/T68GcWvCQQ — Daniel Santa Cruz (@DSantaCruzok) August 5, 2022

Tras el Olivosgate, ante la información de que Fabiola Yáñez había pedido perdón, la consideró a ella y a su pareja, el presidente de la Nación, “Impresentables”.

Sobre la llegada a un gobierno con protagonismo del kirchnerismo ya había tuiteado en 2014: “Para mí, sumarse al kirchnerismo sería como decir: ‘Soy un idiota, pero vivan Néstor y Cristina, carajo’”, escribió.

A fines del año 21 dejó un raid de tuits en los que acusó a Cristina y a Alberto de corrupción e incapacidad, coincidiendo con Elisa Carrió.

El probable nuevo funcionario no es una excepción. Todos los protagonistas de la historia tienen tuits cruzados, algunos muy furiosos, atacándose mutuamente. Veremos si Rubinstein pasa también este filtro y se ratifica su designación.

De todas formas, por estas causas y por su ortodoxia teórica, la designación del hombre que llega de la mano de Roberto Lavagna promete nuevos desencuentros dentro del Frente de Todos.