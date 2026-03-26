"Malditos loros": productores de maíz sanjuaninos los acusan de comerles toda la cosecha

Una gran cantidad de loros genera preocupación y alarma entre productores de algunas zonas de Jáchal.

Una creciente invasión de loros tiene en alerta a productores de maíz en la localidad de San Isidro, en Jáchal, donde denuncian pérdidas casi totales en sus cosechas y reclaman medidas urgentes para frenar el avance de estas aves.

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El problema quedó en evidencia tras el ataque a la finca de José Flores, donde una numerosa bandada descendió sobre los cultivos y, en cuestión de minutos, arrasó con gran parte de la producción.

Según relató un vecino de la zona al medio "Jáchal Transmite", los loros consumieron los choclos sin dejar prácticamente nada aprovechable. “No le dejaron nada”, aseguró, visiblemente preocupado por una situación que, según advierten, ya no es aislada y comienza a repetirse en distintos puntos del área rural.

El episodio, ocurrido recientemente, volvió a encender las alarmas entre los pequeños productores, quienes ven cómo su trabajo y su inversión quedan expuestos ante este tipo de contingencias. La pérdida no solo impacta en lo económico, sino también en la continuidad de la actividad agrícola a pequeña escala.

Frente a este escenario, vecinos y trabajadores rurales solicitan la intervención de las autoridades para evaluar posibles medidas de control y protección de los cultivos. El objetivo, señalan, es encontrar una solución que permita convivir con la fauna sin que ello implique la destrucción de las cosechas.

*Con información de Jáchal Transmite