Luis Caputo, confiado: "No va a haber crisis, ese riesgo está eliminado"

“No va a haber crisis, ese riesgo ya está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil, que es el caso que fue el caso argentino durante los últimos 123 años. ¿Entonces esa situación ya no está? No, no se va a dar más. Entonces puede haber cierta volatilidad, pero no va a haber crisis. Y sí: el dólar va, va a tender a seguir convergiendo al oficial”, dijo.