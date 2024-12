Los seis pedidos al gobierno de San Juan que los empresarios consideran clave para crecer en el 2025

El agua y el gasto público

Uno de los pedidos de las empresas es el posicionamiento fuerte del gobierno provincial en el uso del agua. San Juan es una provincia que depende en gran medida de las nevadas, que cada vez son más escasas. Por lo tanto, consideran que es fundamental implementar más políticas de uso racional del recurso hídrico, extender el riego por goteo y otras herramientas para garantizar la sostenibilidad del agua.

En segundo lugar, las empresas solicitan una racionalización del gasto público. Admiten que la actual gestión achicó fuerte el gasto ante el tremendo recorte de la motosierra nacional de Javier Milei. No obstante, el empresariado quiere que el gobierno provincial conduzca el menor presupuesto disponible en San Juan hacia cosas sustentables, como el agua, la red vial y la red ferroviaria para el transporte de productos locales. De esta manera, se busca tener una provincia más sostenible y equitativa.

"Hace 12 años que veníamos escuchando que no se gasta más de lo que entra. Pero hay que ver en qué se gasta lo que se gasta", dijo sugestivo un conocido empresario.

El "compre sanjuanino" y los proveedores

Un tercer pedido que se escuchó en varios sectores es el de la implementación de una Ley de proveedores locales para minería el próximo año. Los empresarios locales consideran que es fundamental definir qué empresa es proveedor local para evitar malentendidos, y prevenir que firmas extranjeras o de otras provincias se beneficien de la legislación actual ahora que se espera el despegue de la gran minería del cobre en San Juan que producirá un gran derrame de dólares en suelo sanjuanino.

Un cuarto tema que se repitió en pymes locales, es modificar la ley vigente de Compre Local, y una poderosa cámara empresaria presentó cálculos numéricos para fundamentar el pedido: el gobierno de San Juan gasta al año 10.000 millones de pesos en proveedores, y solo 500 millones de pesos recaen en empresarios sanjuaninos. Estiman que con solo elevarlo a 2.000 millones de pesos el ministerio de Producción ya no tendría que brindar créditos subsidiados. Las empresas consideran que esto es un problema que debe ser abordado para fomentar el desarrollo local.

"No hay que olvidar que el dinamismo de la economía vendrá del sector privado y no habrá inyección desde lo público", dijo un alto ejecutivo sanjuanino.

Más diálogo y menos burocracia

El quinto pedido es mayor comunicación de los problemas para evitar la incertidumbre en los negocios. “Lo incierto es peor que lo malo”, dijo un encumbrado empresario local. Las empresas consideran que el gobierno debe ser más comunicativo para evitar que los empresarios se sientan inseguros sobre el futuro de la provincia.

Finalmente, un viejo reclamo de años volvió a ocupar un lugar en la agenda empresaria sanjuanina: mayor modernización del Estado, digitalización y agilizar los trámites y permisos provinciales para las empresas. La burocracia es un problema que viene siendo denunciado por muchos empresarios, y desde la mayoría de las entidades empresarias consultadas consideraron que los pedidos de las reparticiones son muy engorrosos. Piden implementar la firma digital y las presentaciones por internet para agilizar los trámites y permisos, y también acortar los tiempos para dar permisos ambientales y otros, para poder hacer una obra, un desarrollo inmobiliario, poner una industria o abrir un local comercial.

"Si reducimos la "permisología" a su mínima expresión con eficiencia administrativa, y apuramos el paso capturaremos más y mejores inversiones", se le escuchó decir a una influyente voz entre los altos ejecutivos.

En resumen, las empresas de San Juan están pidiendo al gobierno provincial que se aborden estos seis temas clave en el 2025 para garantizar un futuro más sostenible y próspero para la provincia. Esperan que el gobierno de Marcelo Orrego escuche sus pedidos y tome medidas concretas para abordar estos desafíos. Y tienen apuro: consideran que se debe empezar desde ahora, y no esperar al tercer o cuarto año de gestión.