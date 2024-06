Los países con los que se pelea Javier Milei y los productos sanjuaninos en riesgo

Brasil es un gran comprador de productos de San Juan, el principal del Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Es el tercer mercado en exportaciones sanjuaninas en dólares, después de Suiza e India; y el segundo destino en volumen de exportación, después de Chile. Los productos sanjuaninos más demandados no son solo de la agroindustria. Hay también de metalmecánica y textil.

Un informe de la Dirección de Comercio Exterior, perteneciente al Ministerio de Producción, reveló que el año pasado San Juan exportó 67 mil toneladas de productos, por un valor FOB de U$S 75 millones. En el ´top five´ de productos se ubican las pasas, por un volumen de más de 18 millones de kilos por 30 millones de dólares, seguidas por ajos, cebollas frescas, un surtido de juntas de automóviles y los tomates enteros o trozos.

El ranking de los primeros 10 productos lo completan las aceitunas, las camisas para hombres y niños, las juntas metaloplasticas; los pistachos sin cáscara, los vinos y el mosto de uva. Brasil es el tercer destino de las exportaciones de vinos de San Juan. Aproximadamente se exporta cada año unos 7.888 hectolitros, por casi 1,9 millones de dólares.

image.png Milei y el presidente de España, Pedro Sánchez.

Con España también San Juan tiene negocios comerciales. Es el noveno lugar de las exportaciones de vinos sanjuaninos con aproximadamente un total de 20.034 hectolitros y 212 mil dólares. La principal empresa española que está en San Juan es Naturgy (ex Energía San Juan) que timonea la distribuidora eléctrica de la provincia. El presidente del poderoso conglomerado, Francisco Reynés, criticó en un foro empresario al presidente argentino: “como no puede ser de otra forma, los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión y como bien sabes de otras veces, no hablo de política nunca”, dijo Reynés en el foro Creo.

A su vez Arabia Saudita se ha convertido en el sexto comprador de mosto sanjuanino, con ventas por más de 530 toneladas y unos 950 mil dólares. En ambos casos son datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Las peleas una por una

* Con Brasil: Antes del triunfo de Lula da Silva, Milei le había pedido al pueblo brasileño que "no se dejen avanzar por “el presidiario comunista Lula" y que votaran a favor del expresidente Jair Bolsonaro. A su asunción el libertario invitó a Bolsonaro y da Silva no asistió. Además de aquellas declaraciones, tiene explícita cercanía manifiesta con Jair y Eduardo Bolsonaro, rivales internos del presidente brasileño que lo desafían de modo constante.

* Con España: En un acto organizado por el partido de ultraderecha Vox, Milei dio un duro discurso el pasado 21 de mayo: habló de derrotar al socialismo, al que definió como "cancerígeno", y apuntó contra la esposa del presidente español Pedro Sánchez a la que calificó de “corrupta”. Como no pidió disculpas, España retiró a su embajadora y dejó su representación local a cargo del encargado de negocios. A pesar de haberse comprometido, a último momento España no envió a ningún representante a la feria minera de San Juan.

* Países árabes: El 10 de junio pasado Milei dejó plantados a 19 embajadores de países árabes y a su canciller Diana Mondino en la puerta del Centro Cultural Islámico de Palermo donde lo esperaban. Milei se enojó por la presencia diplomática de Palestina. Al día siguiente, el Secretariado General de la Liga de los Estados Árabes, manifestó su "gran insatisfacción" y "asombro" por la actitud de Javier Milei de cancelar a último momento su presencia en la reunión programada con el concilio de embajadores árabes y grupos islámicos en la mezquita de Buenos Aires. Y llamó al Gobierno argentino "a rever las recientes posiciones sobre la causa palestina".

Qué pasó con China

Con China, el segundo socio comercial de la Argentina, la relación es mala pero el presidente Xi Jinping lo ignora a Milei quien dejó de referirse a la potencia asiática como una dictadura comunista y un “régimen asesino”. Esta semana hubo novedades: la aprobación del swap de monedas con China fue un respiro, pero la saga continua. China lo hace viajar a Milei a validar el swap, y el encuentro sería en Beijing el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Cualquier tensión con China tiene impacto en San Juan: la única mina en producción de oro y plata es Veladero. El 50% es de Barrick y el otro 50% es de los chinos de Shandong Gold Mining.