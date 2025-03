Los motivos por lo que el comercio sanjuanino no apuesta a la atención en horario de corrido durante el invierno

Mirna Moral, secretaria general del SEC, volvió a insistir una vez más en implementar el horario de corrido en el comercio sanjuanino . Es el octavo año seguido que desde el sindicato se plantea esta situación y nuevamente del otro lado hay un rechazo generalizado por parte de los comerciantes, argumentando que la decisión va más allá de las ganas de cerrar o no en las siestas.

Ante esto, Tiempo de San Juan consultó cuál es la opinión de los comerciantes, donde nuevamente hay un rechazo a la propuesta.

Desde la Federación Económica se emitió un comunicado, apoyado por siete cámaras de comercio locales. En el mismo indicaron que “Cada comercio tiene la libertad de definir su propio horario de atención, sin obligación de ajustarse a un esquema fijo”. Tras aclarar esto, se sugirió como horario estándar de atención de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas durante la tarde.

El comunicado lleva el aval de Comerciantes Unidos, Cámara de Comercio de Chimbas, Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, Cámara de Ferreteros y Repuestos de San Juan, Unión de Centros Comerciales de Pocito, la Cámara de Comercio de Albardón y el Centro Comercial, Industrial y Servicios de Rivadavia.

Para explicar los motivos detrás del comunicado y la negativa del sector de implementar de manera unánime el horario de comercio, Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos, aseguró que la modificación debe representar un esfuerzo en conjunto de diversos sectores, no solo el comercial. “Si uno quiere un horario de corrido esto debe comenzar desde el Gobierno con la administración pública, los bancos, Anses, todo lo que puede operar en horario de comercio”, señaló.

En la misma línea se expresó Gastón Villordo, de la Cámara de Comercio de Rawson, enfatizando no solo en la participación de diversos actores para lograr un acuerdo, sino también en la importancia de una planificación que se haga con tiempo, y no retomar el debate meses antes de la llegada del invierno. “Si cambiamos el horario, pero todo lo demás sigue de la misma manera, esto no va a funcionar”, remarcó.

Desde el sector recordaron dos momentos que marcaron el horario de corrido en el comercio, y que se analizan cuando se analiza la posibilidad. Uno de ellos fue durante la pandemia, cuando se logró de común acuerdo adaptar el horario del comercio. Durante ese entonces fue una decisión atinada debido a la situación sanitaria que había en la provincia, donde algunas restricciones sobre la circulación obligaron al comercio a buscar estrategias para generar ingresos.

Si bien señalan que fue óptimo en aquel entonces, el contexto actual no asemeja que el comportamiento del público sea similar al de hace cinco años atrás.

El segundo momento se da cuando las ópticas decidieron implementar el horario de corrido. Esto sucedió en 2022 y el anuncio se hizo en conjunto con el SEC. Pese a las expectativas, la decisión no fue acompañada por el público, registrando bajas importantes que llevaron a dar marcha atrás.

“La idea es interesantísima, si nos ponemos de acuerdo esto funciona, pero no podemos ser la excepción. Nosotros dimos el puntapié inicial y no nos fue bien, por eso volvimos el horario cortado. Nos tenemos que poner todos de acuerdo y tirar todos juntos, solo así va a funcionar”, puntualizó en su momento Daniel Gaillez desde la Cámara de Ópticas y Afines.

Para los empresarios locales, el horario de corrido podría ser una realidad, siempre y cuando se establezca una planificación en conjunto con otros actores de la sociedad. “No es que los comerciantes no queremos, sino que otros actores deben confluir para llegar a un acuerdo. Cuando logremos realmente esta mesa, con todos los actores, se podrá planificar, estudiar, buscar todas las vueltas posibles para ver si el año que viene lo podemos hacer”, remarcó Villordo.