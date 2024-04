El SEC insiste en el horario de corrido y sostiene que cortarlo influye en la baja de ventas

Siete años lleva Mirna Moral, secretaria general del SEC (Sindicato Empleados de Comercio) insistiendo en la implementación del horario de corrido en el comercio del centro de San Juan durante los meses más fríos del año. Pese a que hubo algunos intentos, la propuesta no prosperó. Este año no solo vuelve a pujar por el horario de corrido por una cuestión climática, sino también económica.

Si bien referentes de distintas cámaras de comercio que nuclean tiendas en el centro y microcentro han rechazado la idea de atender en horario de corrido, Moral insiste en que la medida no solo ayudaría al bolsillo del trabajador que se maneja en transporte público y debe tomar 4 colectivos como mínimo para trasladarse hasta su lugar de trabajo; sino que además beneficiaría a los comerciantes, que vienen en bajas de ventas.

“Hemos notado que es menos la cantidad de gente que viene al centro en horario de tarde y compran en donde viven. Esto hace que sigan en caída las ventas en el microcentro y centro. La afluencia en el microcentro es cada vez menor y hasta que no entiendan eso, que no tener el horario de corrido no solo beneficia al empleado, sino que incentivaría las ventas, vamos a seguir igual”, detalló Moral.

Por otro lado, indicó que desde el gremio vienen sosteniendo conversaciones informales con referentes de distintos rubros analizando la posibilidad de cambiar el horario de atención, pero sostiene que hay una postura reacia de parte de los comerciantes en general. “Los comerciantes sostienen que, si ellos cambian, los bancarios y los colectiveros deben cambiar todos sus horarios, eso perjudica a otros sectores, y no es la idea”, reflexionó Moral.

Debido a que las conversaciones con los comerciantes no prosperan, no descartan desde el gremio establecer contacto con autoridades municipales para que se establezca el cambio de horario durante otoño e invierno por medio de una ordenanza o similar. Incluso sostienen la propuesta de un periodo de prueba, de junio a agosto, para analizar si tiene impacto positivo entre los consumidores.

“¿Si en otras provincias da resultado, porque no va a dar resultados en San Juan? Si estoy de acuerdo con el horario descontinuo en el verano. Lo que no queremos es que se produzcan despidos porque no hay ventas”, reflexionó Moral.

Los antecedentes del horario de corrido en San Juan

Una situación sanitaria extrema y la necesidad de trabajar llevaron a que el SEC y la Cámara de Comercio consensuaran para trabajar el horario de corrido. Esto fue entre el 25 de marzo y el 1 de agosto de 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus.

En su momento, la medida se tomó con el fin de disminuir la circulación de personas y que a su vez se evite la exposición a bajas temperaturas. El horario que se estableció en aquella oportunidad fue de 10 a 17 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados. Si bien era el general, cada comercio lo adaptaba de acuerdo a lo que convenía internamente.

Al comenzar el verano se retomó el horario habitual y el año siguiente el SEC volvió a insistir en el horario de corrido, pero no hubo caso, aunque hasta el día de hoy algunos comercios que cambiaron el horario lo continuaron continuado, pero son los menos.

Un segundo intento, más reciente, fue el de la Cámara de Ópticas y Afines, que había firmado un convenio con las autoridades del SEC en mayo del 2022, extendiendo el horario hasta septiembre, pero la medida fracasó rotundamente porque no tuvieron la respuesta esperada y se volvió al horario habitual en sintonía con el resto del comercio.

En aquella oportunidad, Daniel Gaillez, quien presidía el espacio, aseguró que dieron marcha atrás “producto que la gente no respondía como esperábamos”. El horario de corrido en estos locales tuvo vigencia solo dos meses.