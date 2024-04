Las ventas minoristas de marzo a la baja: en comparación con el 2023 se derrumbaron un 12%

Conforme a un informe de CAME, las ventas minoristas pyme de marzo no fueron las mejores. De acuerdo a los datos que manejan, comparando el mismo mes del año pasado, la retracción fue del 12,6%, mientras que, si se toma el mes de febrero y los números de febrero, la baja fue del 3,2%.

Un detalle no menor es que solo el rubro textil e indumentaria no registró una caída profunda en comparación con otros rubros, como perfumería que tuvo una baja del 27,5%. En indumentaria se detectó un incremento en las ventas del 10,2%, pero detallan que se trató por las fuertes estrategias de liquidación y venta en la previa del cambio de temporada. Si bien las ventas fueron elevadas, los precios que se manejaron no generaron el porcentaje de rentabilidad y ganancia esperada.

En torno a las bebidas y alimentos, las ventas tuvieron una caída del 15,5% en marzo. “Si bien los comercios señalan que se vendió poco y mal, su principal preocupación fue por el incremento en los costos fijos, especialmente en las boletas de luz, gas y también en los alquileres. Muchos comercios recompusieron precios que venían atrasados y en los segmentos medios, eso desplazó ventas hacia los hipermercados con mejores promociones. Empresarios consultados marcaron faltantes de lácteos, yerbas y azúcar”, precisan desde CAME.

Por su parte en bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles la caída fue del 17,17% en marzo. En calzado y marroquinería el porcentaje de baja fue del 5,9%, acumulando una caída del 16% en el primer trimestre.

El rubro farmacias también registró una caída en las ventas, acumulando una caída del 35,6%; mientras que, en ferretería, materiales eléctricos y de construcción, la caída mensual fue del 4,6% y el acumulado trimestral está en el orden del 26,3%.