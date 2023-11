Los especialistas sanjuaninos, descontentos con el ministro de Economía que tendrá Javier Milei

Tiempo de San Juan dialogó con Mariano Cáceres, Gustavo Ruiz Botella y Eduardo Coria Lahoz. Los economistas no dieron el visto bueno a la decisión de Milei. Aseguraron que Caputo es un buen profesional de las finanzas, pero no cuenta con las capacidades para solucionar los problemas macroeconómicos del país.

“Es un profesional de las finanzas, muy preparado y cuenta con la viveza criolla para hacerlo”, expresó Cáceres. Destacó sus trabajos como trader y sus importantes cargos en JP Morgan y Deutsche Bank. “Es muy respetado dentro de las finanzas y el mercado de capitales. El anuncio fue bastante positivo en los mercados y el establishment financiero, en los precios de las acciones y los bonos en pesos”, abundó.

Dudó si Caputo cuenta con las características para llevar adelante un equilibrio general de la economía. Principalmente, porque no es un macroeconomista de profesión.

Además, manifestó que la elección del exfuncionario del macrismo viene atada a una solución a los pasivos remunerados del Banco Central, que hoy son las Leliqs.

“La principal preocupación del presidente electo es solucionar las Leliqs”, contó Cáceres. “La principal preocupación del presidente electo es solucionar las Leliqs”, contó Cáceres.

“Veremos las estrategias de Milei. Habrá que conocer si llevará adelante las políticas de ajuste con el liderazgo de Caputo o será la persona elegida y hay cosas de su currículum que no conocemos”, finalizó.

Por otra parte, Ruiz Botella coincidió con su colega. “Más que economista, es una financista. Viene de los bancos y se dedicó toda la vida al sector privado”, expuso.

Consideró que será un ministro de transición y trabajará con tiempos acotados. “Estaría para conseguir financiamiento y desarmar las Leliqs sin generar mayor inflación. Sería su único objetivo”, dijo.

“No es un especialista en macroeconomía, temas que sí necesita el país”, declaró Ruiz Botella. “No es un especialista en macroeconomía, temas que sí necesita el país”, declaró Ruiz Botella.

También lo responsabilizó de ser el principal culpable del endeudamiento de la gestión presidencial de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando Caputo fue presidente del Banco Central de la República Argentina.

Por último, Coria Lahoz manifestó que el próximo titular del Palacio de Hacienda es una persona del mundo de las finanzas y lo catalogan como un muy buen asesor en esta materia. Pese a ello, y en especial para el ministerio que fue designado, hubiera preferido a un economista.

Expresó que el equipo económico de Milei debe trabajar para el crecimiento del mercado y no para la riqueza de su cliente. “Son visiones bastantes distintas con los financistas. El economista apunta a la generación de riquezas y el asesor financiero busca estrategias para que la riqueza pasa de una mano a otra”, comparó.

“No me seduce desde el punto de vista macroeconómico”, dijo Coria Lahoz sobre la designación de Caputo. “No me seduce desde el punto de vista macroeconómico”, dijo Coria Lahoz sobre la designación de Caputo.

Además, expresó que Argentina tiene graves problemas financieros y en el corto plazo será un desafío. “Es una situación asfixiante y Caputo podría ser una herramienta muy interesante para solucionar este tema. Pero a largo plazo prefiero un profesional con un perfil distinto”, declaró.

Con respecto a las Leliqs, dijo que son las consecuencias de un problema. “Desde el punto de vista económico, hay que trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias. Se necesitan no menos de 15 o 20 mil millones de dólares para absorber las Leliqs, pero el mayor problema es económico porque Argentina no genera riquezas. La solución no es financiera”, finalizó.

¿Qué son las Leliqs?

Son una especial de bono o un préstamo que toma el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el plazo de 28 días, que sólo están disponibles para los bancos.

Estas Leliqs nacieron en enero de 2018, pero tomaron especial relevancia desde octubre de ese año. Tras la asunción a fines de septiembre de 2018 de Guido Sandleris como presidente del Banco Central, el Gobierno de Cambiemos se propuso un objetivo monetario: mantener la cantidad de dinero que circula en el país, con la meta de no generar inflación con la emisión de más dinero. Fue un cambio en relación al objetivo de Cambiemos cuando asumió, que era una meta fija de inflación.

Como el Banco Central tiene que pagar intereses por estos instrumentos financieros, introduce dinero al mercado con esos pagos. Para retirarlos, y que no aumente la cantidad de dinero que circula, se usan las Leliqs.