Los efectos inmediatos si la minería hoy se va de San Juan

-En el primer cuatrimestre del año, San Juan hubiera embolsado 15 millones de dólares menos. Este es el monto que ingresó a las arcas provinciales en concepto de regalías mineras. Tampoco se hubieran podido seis obras, financiadas con los fideicomisos mineros, otro aporte que hace la actividad.

El esquema impositivo minero en Argentina depende de la provincia en la que esté asentado el proyecto. En San Juan, las empresas cumplen con el pago de regalías mineras, un 3% sobre el valor boca mina del mineral extraído. En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones de oro y plata alcanzaron los 503 millones de dólares, de los cuales le quedaron en limpio 15 millones de dólares a la provincia (4,5 millones de dólares fueron a parar a Iglesia).

A estos aportes se les suman otros independientes, que dan origen a los fideicomisos mineros, cuyos fondos están destinados a obras de infraestructura, hidráulica, salud, educación, agricultura, minería, proyectos productivos o de servicios asociados a la producción. Los fideicomisos se componen con el equivalente al 1,5% del valor de la facturación bruta total por la venta de metales. Los recursos tienen como destinos las zonas de influencia de los proyectos mineros. Hasta el momento, se han visto beneficiados tres departamentos: Iglesia, Jáchal y Calingasta -en menor medida-.

Los fideicomisos, que se crearon por ley -cada uno tiene una legislación distinta-, alcanzó a las empresas que operan y operaron Veladero, Gualcamayo, Casposo y Lama-Pascua. Las obras que se iniciaron este año están casi todas ligadas al cuidado y optimización del recurso hídrico, a excepción de una, según informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Guillermo Olguín.

Las obras aprobadas para este 2024, muchas de las cuales ya comenzaron, son:

-Obra red de riego canal Azul-Pachimoco (Jáchal). Incluye 700 metros de encamisado del canal, reparación de la infraestructura e impermeabilización. La mejora de estos 32 kilómetros de canal posibilitará abastecer con agua de riego a 15.000 hectáreas.

-Refacción del canal Agua Negra (Iglesia). Esta obra está organizada en siete etapas y se lanzó la licitación de la primera, que implica la construcción de 17 kilómetros de tubería subterránea. Uno de los principales beneficios de este proyecto es que posibilitará evitar las pérdidas de agua, que son del 40% en la actualidad.

-Mejoras en la planta potabilizadora de Villa Mercedes (Jáchal), que provee de agua a 1.000 viviendas. Entre los trabajos que se financian, se encuentra una perforación de refuerzo y mejoras en la red de distribución.

-Cuarto refuerzo del nuevo acueducto de Pampa del Chañar (Jáchal). Se construirá un nuevo acueducto, que se sumará al que está en funcionamiento, lo que posibilitará darle respuesta a la demanda de Villa Mercedes y Jáchal Norte.

-Instalación de 12.000 metros de cañería nueva y renovación de 400 conexiones domiciliarias en Tudcum, Iglesia.

-Adquisición de equipamiento biomédico y para el laboratorio del hospital Tomás Perón (Iglesia). También se incluyó la compra de dos ambulancias. El nuevo edificio del centro de salud se hizo también con recursos del fideicomiso minero.

No se pueden medir, pero todas las empresas dedicadas a proveer servicios a la minería cumplen con el pago de impuestos varios, entre ellos Ingresos Brutos, que representan el grueso de la recaudación local. La Provincia no accedería a los recursos del 4x1000, del Fondo de Desarrollo Minero, retenido a los contratistas y pagado por las productoras y exploradoras. Por último, no habría ingresos para el Ministerio de Minería en concepto de canon minero e Hidráulica se quedaría sin el canon de agua para producción y exploración.

-Habría 3.300 nuevos desempleados. Esta es la cantidad de obreros que emplean las 50 empresas mineras instaladas en la provincia, lo que representa el 11% del trabajo registrado privado local. La industria manufacturera emplea a 14.300 personas en la provincia, distribuidas en 690 empresas de diversos rubros, la mitad proveedora minera. Por ende, habría 7.115 desempleados y 345 empresas menos.

En San Juan hay 83.000 trabajos privados registrados. Las empresas mineras son las que más empleados contratan, con un promedio de 66 por firma. El sector está entre los que paga sueldos más altos, con una paritaria firmada por AOMA, con salarios básicos iniciales de $667.647,76.

Las 50 empresas mineras requieren los servicios de al menos 345 firmas dedicadas a prestar servicios a la actividad. El rubro construcción es uno de los más demandados, con picos de contratación que han llegado a los 6.000 trabajadores.

Con el arranque de la construcción de Pascua-Lama en el 2012 se registró el pico de la actividad minera. En el 2013 había 96.000 empleos privados registrados en San Juan. Tras el cierre del proyecto binacional, se contabilizaron 17.000 empleos menos, de los cuales se calcula que 13.000 estaban relacionados con la demanda minera.

La minería representa el 11% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia. Este 11% no incluye a las empresas que prestan sus servicios a la minería, que forman parte de otra categoría, la industrial.

En 1995, según la información del Ministerio de Trabajo de la Nación, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Capital Federal ocupaban el podio de los salarios más altos del país. En los tres peores lugares estaba San Juan, Santiago del Estero y Formosa. Hoy los primeros puestos del ránking lo ocupan Santa Cruz, Neuquén y Chubut, pero San Juan pasó del final de la tabla a integrar el top ten de mejores sueldos gracias al desarrollo minero, cuyos sueldos elevaron los promedios provinciales.

A los desempleados propios de la actividad y de los prestadores de servicio si la minería se fuera, habría que sumarle el incalculable efecto en el consumo que tienen los sueldos de los trabajadores mineros en la economía local. En el comercio por ejemplo, el presidente del Centro Comercial, Hermes Rodríguez, dijo que el impacto de la minería es importante y que una muestra de ello es el crecimiento y expansión que ha tenido el sector en los últimos veinte años.