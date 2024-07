Adorni, sobre la fusión entre BHP y Lundin en San Juan: Que se preparen la minería australiana y la chilena"

El funcionario se refirió a la multimillonaria inversión anunciada ayer, de la gigante BHP junto a Lundin para desarrollar dos proyectos en esta provincia y destacó que no hubiera sido posible sin la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, o Régimen para Grandes Inversiones.“Esta empresa no lo hubiese hecho, no hubiera llevado a cabo esta inversión o la decisión de invertir a largo plazo si no hubiese sido por este régimen que le da determinadas garantías y le agrega valor al proyecto”, indicó.