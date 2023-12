Los aumentos que se vienen: a cuánto se va el psicólogo, el abogado y el contador en San Juan

El ajuste y los aumentos ya se hacen sentir en todos los rubros de la economía pero las tarifas de la luz y el gas no son lo único que se va a incrementar en los próximos meses tras las medidas "de shock" anunciadas por el presidente Javier Milei.

Desde el Foro de Abogados, el presidente Franco Montes, explicó que "los honorarios se regulan en función de una unidad de medida que está vinculada con la remuneración de los magistrados".

Así, para diciembre se consensuó un aumento del 12.8% de incremento en los honorarios profesionales de los abogados, en relación al mes de noviembre.

En el Colegio de Psicólogos de San Juan, pasa algo similar y reconocen que el mínimo ético que tiene en la actualidad esta rama profesional está desfasado. "Cuando fue la asamblea a principio de año se consideró que a esta altura íbamos a estar en los 7 mil pesos la consulta particular, sin obra social pero estamos muy desfasados", aseguró Andrés Heredia, presidente de ese colegio profesional.

Para las obras sociales, en promedio, la consulta ronda los 5 mil pesos y Heredia sostiene que tienen que sentarse nuevamente a negociar con las empresas de medicina prepaga porque ese monto ha quedado muy atrasado. Algo que harán en los próximos días.

Para los contadores nucleados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas el aumento correrá a partir de enero pero, según Fabián Rodríguez, presidente de la institución "no tiene nada que ver con las medidas económicas anunciadas" sino que se acordó en Asamblea.

Desde el Colegio Médico, su presidente Carlos Bordes, explicó a Tiempo de San Juan que aún no han actualizado las tarifas y justificó esta decisión en que "está todo muy congestionado en este momento y por eso el aumento de la consulta ética no se ha modificado" pero no descartan hacerlo en los próximos meses cuando todo esté más calmo.