Llegaron las primeras heladas tardías a cultivos de Mendoza, ¿qué pasó en San Juan?

No obstante, el funcionario aclaró que la información de las estaciones meteorológicas debe tomarse con pinzas, porque se toman en un punto determinado, y en una misma finca puede haber zonas más frías que otras. “De todos modos, hasta el momento he tenido comunicaciones y no hay novedades. Tampoco he recibido llamados de productores afectados”, indicó el funcionario.

Zonas frías

En entidades viñateras como la Mesa Vitícola y la Asociación de Viñateros Independientes (AVI), informaron que tampoco se han registrado incidentes visibles en los cultivos, especialmente en viñedos que ya tienen las yemas brotadas. Tampoco en las zonas más frías como son Media Agua y Cochagual en Sarmiento, o en 25 de Mayo. Gallardo dijo que solo en Calingasta sí se registró una temperatura de 0,5 grados bajo cero.

En cambio, en la vecina provincia de Mendoza, los productores aplicaron fuego para proteger y salvar los cultivos, según publicó diario Los Andes. Resta conocer en las próximas horas el reporte de los daños y las pérdidas en las zonas alcanzadas por esta helada tan larga, particularmente en vid y olivos. Incluso informaron que en Maipú y la Zona Este se apreciaban desde temprano columnas de humo en el cielo, dando cuenta de las acciones y la quema de los productores para mitigar el impacto.

Desfinanciados

Juan José Ramos, desde AVI analizó que los viñateros por razones económicas, los viñateros sanjuaninos no están preparados para afrontar esta temporada el combate tradicional de heladas, que normalmente se hace con la aplicación de fuego o cañones alimentados a combustible. “Salen una millonada”, dijo el productor. De esa forma, es probable que la lucha contra heladas solo la puedan realizar los grandes emprendimientos agrícolas, que tienen espaldas para afrontar el gasto.

Para los pequeños productores que resulten afectados está vigente en San Juan el Programa de ayuda para pequeños productores. Gallardo informó que las ayudas económicas están vigentes para los productores que hayan tenido pérdidas de importancia entre el 1 de septiembre pasado y el 30 de mayo de 2025.

Recordó que los productores deben estar inscriptos en el RUPA (Registro Único de Productores Agropecuarios) o deben actualizar sus datos en la Dirección de Contingencias y Registro de productores, en Ignacio de la Roza 308 Oeste, esquina Catamarca. Esto es indispensable para poder contar con la cobertura por heladas y granizo de la temporada 2024/2025 que brinda el Estado.