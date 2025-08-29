viernes 29 de agosto 2025

Llega un nuevo Electro Fans: cómo comprar electrodomésticos con hasta 45% de descuento y en cuotas sin interés

Empresas de retail lanzarán el 1° de septiembre un evento de descuentos que incluirá hasta 12 cuotas sin interés en varias categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se acerca una nueva edición de Electro Fans, uno de los eventos más esperados por los consumidores que buscan adquirir tecnología y electrodomésticos a precios reducidos.

Del 1 al 3 de septiembre, siete de las cadenas líderes del sector –Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City– ofrecerán tres días de descuentos de hasta el 45% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia selección de categorías.

Qué se podrá comprar con descuentos en Electro Fans

Durante esta edición, se podrá acceder a ofertas exclusivas en televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas, artículos para bebés, entre otros. Las promociones estarán disponibles en sucursales físicas y en plataformas online, con envío a todo el país. Esto permite que las ofertas estén disponibles para quienes no se encuentran cerca de las tiendas, ampliando el alcance del evento.

Las empresas organizadoras destacan que el evento tiene como objetivo acercar a los consumidores a productos tecnológicos y electrodomésticos con precios más accesibles. Si bien el evento ofrece atractivos descuentos, también se centra en la financiación en cuotas, una opción clave para quienes buscan aliviar el impacto en su economía familiar.

“Electro Fans es un evento que ya se convirtió en una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, dijeron en la organización.

Se trata de uno de los eventos de consumo más relevantes del año y busca que los consumidores puedan anticipar compras, renovar sus productos para el hogar o adquirir las últimas tendencias en tecnología, con precios y planes de financiación pensados para facilitar el acceso en todo el país.

Las empresas participantes coinciden que la demanda de los últimos meses superó las expectativas, y en que la opción de financiar en cuotas sin interés jugó un rol clave en el impulso de las ventas.

Se espera que esta edición cierre con cifras récord, consolidando a Electrofans como una de las campañas más exitosas del sector. Además, subrayan que la digitalización del comercio y la diversificación de canales de venta son factores esenciales para lograr resultados positivos.

Otra opción paracomprar electro a precios más bajos que ya está disponible es vía courier desde Tierra del Fuego. La empresa pionera en este nuevo esquema fue Mirgor, al lanzar una página web exclusiva.

Los usuarios interesados en adquirir celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint podrán acceder a dicho portal para realizar la compra directamente, sin intermediarios ni trámites complicados.

Asimismo, Newsan activó una sección en su plataforma de comercio electrónico, denominada “Venta courier Tierra del Fuego”, donde se ofrecen seis productos: tres modelos de aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores. Las marcas disponibles hasta el momento, que aplican descuentos de precios, son Sansei, Noblex y Whirlpool.

A diferencia de Mirgor, en este caso, la venta se efectúa en pesos. Otras compañías, como BGH y otros fabricantes de la isla, también comenzarán a ofrecer ventas directas en los próximos días.

Además, los principales comercios minoristas incluirán estos productos de marca en sus sitios web, y las ventas se realizarán por cuenta y orden, con el fin de evitar sobrecarga de demanda.

Las compras que se realizan bajo este régimen están exentas del pago de IVA y otros impuestos internos que normalmente afectan a los productos electrónicos importados o comercializados en el país.

Esta ventaja repercute directamente en el precio final para el consumidor, ya que permite que los valores de venta sean considerablemente menores en comparación con los del mercado convencional, con descuentos de entre el 20% y el 30%.

