Las nuevas tendencias de construcción en San Juan: livianas, eficientes y modernas, ¿cómo aprovecharlas?

Además, aunque el costo es casi similar al de la construcción tradicional, se ahorra en tiempo porque se edifican más rápido, con menos obreros logrando reducir hasta 30% los costos de montaje, y tienen hasta 50% mayor eficiencia energética, lo que permite ahorrar en climatización tanto en invierno como en verano. Además, hay un dato clave para esta provincia: son sistemas antisísmicos, y que están aprobados por la Dirección provincial de Planeamiento.

En el Día Mundial de la Construcción, vale la pena darle un vistazo a esta nueva tendencia, bajo la mirada de algunos de los que se dedican a su comercialización en la provincia.

“La tendencia que vemos es que los que construyen con este sistema en San Juan son gente joven, matrimonios de 30 o 40 años que se animan a este tipo de construcciones innovadoras”, dijo Alberto Muñoz, desde Alumetal. “Las casas terminadas no tienen nada que envidiarle a una de ladrillos”, agregó el empresario, que es representante de la firma cordobesa Cassaforma en la provincia, y de otra empresa que bajo esa patente se dedica al sistema y ha canalizado la venta a ese negocio.

Pablo González Cívico contó que el sistema Steel Frame se está imponiendo poco a poco en San Juan. ”Según escucho por los profesionales que nos visitan, se está dando un cambio cultural”, agregó el gerente de Hipercerámico. “Nuestro negocio trabaja en las terminaciones, y vemos día a día más gente que nos pide cerámicos y porcelanatos para instalar en placas en seco”, aseguró.

En el local de Todo Obras también se dedican a la venta y comercialización de materiales de construcción en seco. Desde allí, Pablo Osvaldo Godoy opinó en cambio, que en San Juan este sistema constructivo aún no ha llegado a tener el auge de otros lugares. “Hay provincias muy avanzadas como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. En la vecina provincia, se están extendiendo muchísimo las construcciones con Steel Frame en zonas como Chacras de Coria, con construcciones de hasta dos pisos, y en barrios construidos por el gobierno”, comentó. “En San juan no prende este tipo de construcción porque el sanjuanino es muy conservador”, agregó, y calculó que en unos 3 años esta provincia podrá ver un mayor desarrollo de este estilo de edificación.

En San Juan hasta ahora el Estado provincial no ha querido aplicar este sistema en la vivienda social, porque, aunque tiene múltiples ventajas y rapidez, también recorta hasta un 40% la mano de obra respecto a la construcción tradicional con ladrillo, uno de los grandes movilizadores de la economía local. Por ese motivo es resistido por el gremio de la UOCRA.

Miguel Gili, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan recordó que el año pasado organizaron en la ciudad un congreso sobre estas nuevas tecnologías en la construcción, al cual asistieron empresas de todo el país. "Es un tema que esta en franco crecimiento pero con la resistencia de la cultura a la cual la población está muy aferrada. Sobre todo en San Juan, por la cultura sísmica, la gente tiene el concepto de que la construcción tradicional con ladrillo y hormigón es más eficiente. La realidad es que las nuevas tecnologías están muy desarrolladas y con excelentes experiencias", aseguró el empresario.

¿Es más barato? En realidad, los empresarios dicen que el costo es similar al de la construcción húmeda, que lleva ladrillos y cemento, pero no disponen de precios por metro cuadrado. Lo único que se logró averiguar es que los paneles de 1,20 x 3 metros tienen un costo que oscila entre los 137 a 240 dólares -de $55.570 a $88.560 al dólar oficial de hoy-.

"No es que sea más barata, sino el tiempo que se ahorra de obra. Los cálculos de obra pasan por un ingeniero, eso va a Planeamiento y de ahí viene lo que sería la construcción del diseño. Pero es una obra limpia, el electricista o plomero no tiene que picar, no se usa arena ni ripio, tiene muchas ventajas", dijo Alberto Muñoz, desde Alumetal

Agregó que en San Juan hay dos o tres empresas que ya están capacitadas para hacer casas con este sistema constructivo, “y tienen listas de espera hasta febrero”.

Por su parte, Godoy destacó la rapidez respecto a la construcción tradicional, un 50% mejor. ”Edificar 60 o 70 metros cuadrados, con techo, en una semana está listo para habitar si la persona que lo construye está bien capacitada. He visto galpones que en 15 días están terminado y que de otra manera tardaría seis meses”, aseguró.

En Alumetal explicaron que algunos sanjuaninos están usando la construcción en seco no solo para casas sino también para ampliaciones arriba de una construcción tradicional, para hacer el parrillero o incluso para piletas de natación. “Hacen el hueco tradicional, ponen los paneles, los atan porque son con una malla. Viene el camión con el hormigón, lo pone y después tiene pileta para toda la vida y se la hacen en una semana. Es muy fácil de hacer”, contó Muñoz.

Las ventajas

Según el Instituto de Construcción en Seco, (INCOSE); este tipo de construcción tiene múltiples ventajas.

La construcción en seco no sólo se caracteriza por la nula utilización de agua durante el proceso constructivo, sino también por evitar los problemas más usuales de humedad, atribuibles a la construcción con ladrillos.

Ofrece los mejores estándares en aislación acústica. Tanto los estudios de grabación como las principales cadenas de hoteles, con enormes exigencias acústicas para sus divisiones internas, utilizan sistemas de construcción en seco porque son más eficientes en el aislamiento sonoro. Según los resultados de ensayos realizados por el INCOSE, un muro liviano de construcción en seco (debidamente aislado) puede aislar acústicamente hasta un 70% que uno (cuatro veces más pesado) de obra húmeda.

Es un sistema abierto, ya que puede combinarse con cualquier otro material (madera, hormigón armado, piedra, estructuras metálicas de perfiles laminados en caliente, etc.) dando como resultado construcciones mixtas que permiten ampliar las posibilidades del mismo. El sistema posibilita obras de ampliación, remodelación o reparación, fáciles, rápidas y limpias. Asimismo, puede recibir todo tipo de revestimientos exteriores.

Liviano no es sinónimo de débil: La construcción en seco soporta gran cantidad de peso. En todas las paredes con placa de yeso se puede colgar un cuadro o cualquier objeto que pese menos de 1 Kg, con un clavo común. Los objetos de hasta 15 kg también pueden colgarse, pero usando tornillos. Objetos de más de 15 kilos deben fijarse en los perfiles metálicos que conforman la estructura de la pared.