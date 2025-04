Las bodegas disparan contra la COVIAR: la acusan de incumplir metas y gastar en lobbistas

Sigue la polémica Desde "el cobro no puede ser obligatorio" hasta "bajar el costo": los argumentos del legislador que quiere eliminar la COVIAR

El PEVI y sus metas

Las bodegas destacaron que la visión de la ley de creación de COVIAR fue que en el año 2020 la industria vitivinícola argentina se posicione de forma sostenible entre las más destacadas del mundo; alcance ventas por U$S 2.000 millones, participe con un 10% del volumen de las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores.

Sin embargo, denunciaron que nada de esto se cumplió. La participación en volumen mundial al año 2020 fue del 3,7% en lugar del 10%, las exportaciones alcanzaron solo los U$S 791 millones y hubo una caída del 30% del consumo per cápita en Argentina.

La entidad bodeguera reforzó con datos a marzo de 2025: la facturación total de las bodegas argentinas cayó 42% desde su máximo en 2012, el volumen total bajó 34,5% desde su máximo en 2008 y la participación internacional del vino se ubicó en 1,8% en volumen versus su máximo del 3,7% en 2020 durante la pandemia. Además, destacaron que el consumo de vinos en el mercado interno cayó 46%, la superficie implantada se redujo 10% desde 2014 y el empleo cayó 12,4% en los viñedos y 8,1% en las bodegas.

Gastos, en la mira

La principal entidad bodeguera del país, que incluye a los establecimientos fraccionadores sanjuaninos- enumeró que entre los años 2004 y 2020 ingresaron a la COVIAR U$S 230 millones, entre aportes del sector privado y estatal, los cuales se gastaron “sin alcanzar los objetivos de posicionamiento internacional, comerciales ni productivos para los cuales se realizaron los aportes”.

Las bodegas acusaron además de usar la plata para la autopromoción, organizar eventos políticos en la vendimia como es el Desayuno de COVIAR, y para contratación de lobbistas, periodistas y medios de comunicación.

Además, dicen que ejecutan trabajos que se superponen con otras cámaras, como la sustentabilidad, el turismo y la promoción internacional a través de ejecución propia.

Además, acusan a COVIAR de no rendir cuentas: “…la ausencia de auditorías reclamadas por Bodegas de Argentina y lo informado recientemente por la SIGEN, han dejado un vacío de transparencia. Estos fondos, provenientes no solo de entidades privadas sino también de ciudadanos comunes que, a través de sus impuestos, sostienen el funcionamiento de una institución que ya no tiene sentido. ¿Cómo justificar semejantes desembolsos en una entidad que ha dejado de cumplir su misión?”, indicó.

Más denuncias

Las bodegas acusan a COVIAR de no ser una cámara empresaria con asociatividad voluntaria ya que las alícuotas son obligatorias para todos los establecimientos registrados en el INV, bajo pena de inmovilización de operaciones en caso de incumplimiento en los pagos.

“La COVIAR no representa a la vitivinicultura argentina. Fue creada para administrar un plan que ya finalizó en 2020 y su estructura directiva es mixta, privados y gobierno, con el consiguiente conflicto de intereses”, señala en uno de sus párrafos. Incluso agregó que su existencia “confunde” a las autoridades nacionales, internacionales, clientes y consumidores.

En conclusión, los bodegueros señalaron que la industria vitivinícola argentina en su conjunto “está transitando una crisis tal que no puede darse el lujo de hacer gastos que no tengan el impacto esperado en el negocio”.

Agregan que la industria del vino está buscando productividad y competitividad en cada una de sus etapas productivas, y que soporta una presión fiscal total excesiva, “entre las que se encuentran los aportes obligatorios a COVIAR, que deben ser analizados en su totalidad (aportes por elaboración más aportes por fraccionamiento) dentro de sus estructuras de gastos y en términos de producción representan el 0.5 %”

“Se está buscando toda la eficiencia para que este tipo de costos no lleguen a los precios que deban pagar los consumidores”, indicó la entidad, quien remató con su apoyo a la derogación de la Ley 25.849 que crea la COVIAR.