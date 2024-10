La revolución de la energía solar en San Juan suma tres obras estratégicas

Según explicaron desde EPSE a TIEMPO DE SAN JUAN, estas ampliaciones permitirán un significativo aumento en la capacidad de transporte de energía en el área, incrementando en 200 MVA la capacidad de evacuación de generación de energía fotovoltaica de importantes proyectos fotovoltaicos como el Parque Solar ALFA de 50 MW y el Parque Solar El Chaguar de 130 MW, en simultaneidad con la máxima capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas Los Caracoles y Punta Negra. Además, permitirán la futura vinculación al sistema eléctrico de la energía del proyecto hidroenergético El Tambolar.

Con este proyecto, EPSE busca reforzar su compromiso con el desarrollo sustentable, mejorando la confiabilidad y robustez del sistema eléctrico provincial. La empresa se propone consolidar como líder en el diseño y ejecución de proyectos energéticos de gran envergadura, integrando fuentes renovables para impulsar el crecimiento económico de la región.

image.png

Los detalles de la licitación

La Licitación tiene como finalidad la contratación de los trabajos necesarios para el diseño y construcción de la ampliación de la Estación Transformadora (ET) “SOLAR ULLUM” (construcción y equipamiento de 2 campos de línea con sus protecciones y comunicaciones, construcción de 2 campos de trasformadores con equipamiento parcial y sus protecciones, construcción de un nuevo edificio de celdas de 33kV contiguo al existente y provisión de las celdas de 33kV con sus protecciones), de la Línea de Alta Tensión (LAT) en 132 kV, doble terna de aproximadamente 18 km que vinculará la mencionada ET con la ET Albardón/Chimbas (conductor ACSR 435/55 mm2, cable de guardia OPGW, estructuras de hormigón pretensado y torres metálicas de acuerdo a la zona de implantación), y de la adecuación de la AMPLIACIÓN ET SOLAR ULLUM y ET ALBARDÓN/CHIMBAS – LAT 2x132 kV ET Albardón/Chimbas (construcción y equipamiento de 2 campos de Línea con sus respectivas protecciones).

Estas obras tienen por objeto ampliar las capacidades de interconexión eléctrica con el Sistema Interconectado Provincial (SIP) de los “Parques Solares Ullum”.

La contratación de las obras comprende el diseño, la ingeniería básica y de detalle, la construcción de las obras civiles y electromecánicas, instalaciones auxiliares y cualquier otra tarea o provisión que sea necesaria para dejar la instalación en condición completamente operativa, en tiempo y forma.

El plazo de ejecución de la obra es de 420 días corridos. Los trabajos necesarios para la realización de las instalaciones se llevarán a cabo en los departamentos Ullum, Albardón y Chimbas.