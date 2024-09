Una máquina enorme que atravesará el océano permitirá abrir la fábrica más prometedora de San Juan

Los especialistas de la empresa estatal sanjuanina Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) tuvieron que apelar al ingenio para poder traer desde China este aparato que es de marca española y que mide en total 15 metros por 8 aproximadamente. Atravesará el oceáno en barco, embalada en tres enormes piezas, que luego serán ensambladas en la fábrica que ya está prácticamente terminada, dentro del predio ubicado en Pocito (frente al Estadio del Bicentenario), donde funciona EPSE.

"Nosotros arrancamos en abril el proceso de compra, y recién ahora lo hemos podido destrabarlo por completo. Sobre todo por el tema de garantías, más que nada. Porque al haber tantos contratos intermedios, y sobre todo siendo nosotros una empresa del Estado que tenemos que estar controlando cada una de las etapas, eso lleva por ahí más tiempo que un privado que a lo mejor toma la decisión y listo. Nosotros tenemos que estar siempre siguiendo procedimientos y eso lleva tiempo", explicó el presidente de EPSE, Lucas Estrada, en exclusiva a TIEMPO DE SAN JUAN.

La laminadora es una máquina muy grande y, sobre todo, muy pesada. Estrada contó que "tiene un peso considerable porque las planchas que laminan son de acero K, un acero especial que no modifica su tamaño con la temperatura".

¿Cómo funciona esta laminadora? "Lo que hace es fundir el polímero que componen los paneles solares para terminar de pegar el vidrio, la celda y el otro vidrio, que es un panel bifacial, o el vidrio, la celda y el polímero. Ese polímero se llama EVA, es etilén vinil acetato, es el mismo polímero que se usa para las suelas de las zapatillas, nada más que esté transparente completamente. Y lo que hace la laminadora es aplicar presión, aplicar temperatura, funde el EVA, se pega todo y además aplica vacío para poder sacar cualquier burbuja o aire que quede atrapado entre el EVA y la celda, ya que las burbujas son un problema. Entonces es una máquina que tiene un control de temperatura y estabilidad muy superior al resto, por eso es una máquina tan cara y especial", detalló el presidente de EPSE.

Este equipo está cotizado en unos 800.000 dólares. Estrada dijo que el número final va a terminar dependiendo de cuánto cierre el tipo de cambio y cómo termine siendo el proceso de pago. Se paga con fondos de EPSE, asignados previamente a la fábrica.

El último eslabón

La laminadora es lo último que falta para poner en funciones la producción de paneles solares en San Juan, que es un sueño que lleva décadas en gestiones. Coronará el circuito que ya está montado en un descomunal edificio que se hizo hace varios años y se equipó de a poco con otras máquinas, donde funcionará una línea de producción y hay espacio para una segunda que está en preparación.

La compra se logró hace unas dos semanas y requiere de algunos contratos. Luego de que arribe a San Juan, la puesta en marcha tiene un protocolo, que es de alrededor de un mes. Esto,porque primero la máquina "se prueba en frío, es decir, sin materiales, después con materiales, lo que va produciendo la máquina hay que estandarizarlo y hay que ponerla a punto, en temperatura, en presión, conforme con las condiciones del lugar, y esa etapa no se puede saltar porque de eso depende la calidad del producto final", sostuvo Estrada.

Sobre las fechas precisas, la laminadora se espera para fines de febrero, de manera que se podría producir en abril, destacó el presidente del EPSE.

¿Cuánto puede producir como está hoy la fábrica?

Se estima que la fábrica producirá paneles equivalentes a 450 megavatios por año. Para dimensionar este número, la demanda pico de San Juan ha sido del orden de 600 megavatios. La potencia instalada solar en San Juan es 560 megavatios. La fábrica puede producir 450, es decir que equivale a entre 7 y 8 veces la potencia de Punta Negra, por ejemplo.

Esta línea de producción hará 2.400 paneles por día en su capacidad máxima, lo que se espera para mayo de 2026 aproximadamente, ya que se arrancará el funcionamiento por etapas. "Eso es una curva de aprendizaje que lleva un tiempo. Se inicia con un turno, después se agrega otro turno y finalmente ya sí se va a los 3 turnos rotativos", indicó el ingeniero.

WhatsApp Image 2024-09-27 at 09.52.26.jpeg El edificio original de EPSE (a la izquierda) quedó pequeño al lado de la fábrica de paneles que espera abrir su producción en 2025.

¿Qué se va a hacer con la producción?

"Tenemos nosotros nuestros propios proyectos que hay que abastecer. Tocota son 350 megas y tenemos varios más. Una parte vamos a aplicarla a generación distribuida, iremos definiendo conforme crezca el mercado", dijo Estrada sobre las ventas que prevén.

Sobre el precio, indicó que "nosotros vamos a ser competitivos por precio y calidad, pero no tenemos ningún tipo de mirada de subsidio. Sí, un precio diferencial, obviamente, a los sanjuaninos. Pero siempre teniendo en cuenta que nuestro panel es competitivo en precio y en calidad y que vamos a estar por debajo del precio del mismo panel chino puesto en obra o puesto en San Juan por varias razones, por la coyuntura, por los costos de flete, por el volumen, etcétera. Y eso nos permite jugar y estar por debajo del panel chino".

Así, el panel sanjuanino se venderá en un valor equivalente a un 10 % menos que el chino que domina el mercado actualmente, y de mejor calidad, lo que auspicia un éxito rotundo.

image.png Lucas Estrada mostrándole los avances del plan solar a Marcelo Orrego, en la primera edición de la Expo Solar San Juan 2024 que se realizó el 25 y 26 de septiembre en el Centro Cívico.

"Esta fábrica es un BMW, digamos, o sea, nosotros apuntamos a un panel de mejor calidad que los paneles chinos", valoró Estrada.

Y agregó que tienen muchos pedidos pero todavía no firmados: "no podemos tomar compromisos hasta no tener claro el cronograma de fabricación, y sobre todo cuando no depende de nosotros. Pero seguramente ahora que ya está en marcha el proceso de compra, ahí sí ya deberíamos tener algunos acuerdos de venta más firmes", aseguró.

Marca Puma

No hay en el país una fábrica de paneles solares como la de San Juan. "Había una en San Luis, pero ya cerró, que fue una fábrica usada que se trajo de Italia, pero con una tecnología muy vieja. Hay una fábrica en La Rioja que hace paneles pequeños para telecomunicaciones, que es Solartec, que existe hace unos 40 años, pero es un objetivo distinto, hacen paneles solares para telecomunicaciones que son muy pequeños", contó el presidente de EPSE.

"Con estas características sería la primera del país y la más moderna también de Latinoamérica, porque si bien hay alguna fábrica ahora en San Pablo, en Brasil, son líneas más viejas, con otra tecnología, y que no sabemos si están operando", destacó.

El futuro panel solar made in San Juan ya tiene nombre. "Los chinos le ponen nombres de animales, de la cultura china. Entonces, claramente vas a ver un panel chino que se llama Tiger, otro que se llama Fénix, otro que se llama Chita. Nosotros hemos empezado con un panel que se llama Puma, el modelo en realidad, como para diferenciarnos de otros paneles", develó Estrada.

Además, existe una sigla que es MO, por Metal Oxide, una tecnología aplicada a la celda cortada, que es de oxidación del silicio. "Nuestra línea tiene un tratamiento que le da una vida útil superior por esa tecnología. Y después, dependiendo de la potencia final del módulo, será el resto de los números".

Así, los paneles locales se llamarán MO-Puma-600 o MO-Puma-620 en el mercado, dependiendo el número de la potencia.

La forma será igual a la de un panel chino. Y doble cara. "Tenemos la posibilidad de fabricar monofacial o bifacial, pero realmente andan muy bien los bifaciales en San Juan, y en techos de tinglado, donde hay mucha reflexión de radiación".

El tamaño será estándar, un rectángulo de alrededor de 2 metros por 1,13 metros, de 3 m2 aproximadamente. La fábrica puede elaborar más grandes o más pequeños pero se eligió producir los más utilizados.

La fábrica no tiene nombre pero lo tendrá. Algún cartel habrá que poner dentro de medio año, cuando se corten las cintas y empiece una nueva era industrial en San Juan.