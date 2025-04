Locura por las motos en San Juan: ventas por las nubes y una perlita

De esta forma, en el acumulado entre enero y marzo se han vendido 2.615 motos, un 118,5% más que las 1197 patentadas en el mismo periodo del 2024.

Una mejora del poder adquisitivo, combinado con precios e motos que no subieron tanto, una amplia financiación y tasas de interés bajas son un combo prefecto para que los sanjuaninos prefieran este tipo de transporte económico para manejarse en la ciudad, frente a los aumentos del colectivo y del combustible, opinó Fernando Lucero, representante del área de motovehículos de ACARA en San Juan.

“Hay que recordar también que estamos comparando con el 2024 que tuvo una crisis importante durante el primer semestre y el nivel de patentamiento fue muy bajo”, agregó el empresario.

Lucero aportó un dato significativo que impactó también en el salto de ventas registrados en marzo: los registros venían atrasados en las inscripciones de unidades por la falta de placas patentes, situación que se sinceró el mes pasado.

Importaciones

Curiosamente, la anunciada apertura de importaciones con reducción de impuestos aún no impacta en el mercado de motos. Lucero estimó que hasta que no se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las agencias e importadoras no se animan a importar, lo que afecta en cierta medida la provisión tanto de insumos para los fabricantes nacionales como también de unidades terminadas. “A esta altura pensábamos que íbamos a tener modelos de alta gama para vender y no es así. Hay mucha demanda, pero la oferta no se ha incrementado”, aseguró.

No obstante, se mostró optimista en que una vez que se abra el grifo de lo importado en motos, “obviamente va a hacer que el nivel de patentamiento crezca, a un mejor precio”.

Las más vendidas

La gran novedad es que una marca de motos desplazó por segundo mes consecutivo al modelo más patentado. En San Juan lo que más se ha vendido es la Gilera Smash que ha dejado en un segundo escalón a la Honda Wave 110, histórica líder.

Por empezar, es una cuestión de precios: la Gilera ronda los 2 millones de pesos, contra los 3.200.000 pesos de la Honda Wave. “Pero también es cierto que las marcas no nos están enviando la cantidad de productos que necesitamos de Honda, en los primeros meses del 2025 han venido muy pocas unidades”, indicó Lucero. En todos los casos existe financiación de hasta 24 cuotas, con DNI, tarjetas de créditos y hay algunos modelos con tasas subsidiadas.

Comparación con Nación

En todo el país el número de unidades patentadas durante marzo de 2025 fue de 49.639 motovehículos, esto es una suba interanual del 72,7%. En este sentido, el incremento que tuvo San Juan, del 184,5% supera en más del doble el comportamiento nacional.

Lo mismo sucede en el acumulado, ya que mientras en el país se patentaron 149-900 unidades en los primeros tres meses del año lo que representó un aumento del 61,3% más que en el mismo período de 2024. En San Juan en lo que va del año el incremento es del 118,5%.