Bombazo: San Juan tendrá boleto escolar gratuito y se financiará con recursos provinciales

De manera que el Gobernador cumplirá con una de los pilares de su plataforma de campaña del 2023. En varias ocasiones, Orrego reiteró la importancia de revalorizar el sector educativo de la provincia y aseguró que el pasaje de colectivos gratis para alumnos y docentes "en mi Gobierno va a ser una prioridad".

La concreción del boleto gratuito para la educación sucedió después de un año de gestión que se topó con obstáculos económicos. Sin ir más lejos, el Gobierno nacional hizo un recorte en el giro de fondos a las provincias. San Juan no fue la excepción y Orrego debió asignar recursos a programas que quedaron sin financiamiento. La implementación será desde fines de abril.

Por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) quedó sin efecto. Ese fondo era un plus económico que el Gobierno nacional otorgaba a las provincias para mejorar los salarios de los docentes. Ante la eliminación, la gestión orreguista no dudó y decidió usar recursos propios para sostener ese complemento remunerativo y no bonificable para los docentes sanjuaninos.

Después de un año de análisis de las variables económicas de San Juan y el reordenamiento de las cuentas, el Gobernador afinó el lápiz, en conjunto con el equipo del Ministerio de Economía y Hacienda, para dar forma a la implementación, que se informará en las próximas horas. San Juan será la segunda provincia del país en contar con este beneficio, que apunta a darle acceso a todos a los sitios donde se educan.