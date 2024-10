El iluminado despegue de la energía solar y cuán cerca está San Juan de autoabastecerse

A esto se le suma la fábrica de paneles solares que está a punto de abrir sus puertas, lo que se daría en mayo de 2025, permitiendo a la provincia construir sus propios artefactos y proveerse o venderlos, metiéndose en un mercado que hoy lideran los chinos. Para Estrada, la fábrica de paneles solares "es fundamental para el desarrollo, porque vamos a tener un panel local con un costo muy, muy competitivo".

La totalidad de las plantas que están funcionando permiten pensar en un autoabastecimiento en un plazo no muy lejano. "Hoy sencillamente no alcanza. Con los parques solares estamos llegando más o menos al 60% de abastecer la demanda de energía de San Juan", dijo el presidente de EPSE a Tiempo de San Juan.

No obstante, el autoabastecimiento plantea algunos desafíos. Primero, la proyección para el 2024 es que efectivamente toda la energía demandada en San Juan haya sido producida en San Juan, tanto por las hidroeléctricas como por las solares y la central térmica, pero todo depende del agua. "Con las hidro a pleno estamos sobrados de energía, pero generalmente venimos de años de sequía. La producción de las hidro en un buen año están en el orden de 1.300.000 megavatios/hora, y en 2023 hemos producido 250.000 megavatios/hora, es decir, 5 o 6 veces menos que un buen año", explicó el especialista.

Por otro lado, si San Juan pudiera producir el 100% de lo que consume en electricidad con energía solar, tampoco es tan sencillo de manejar que se vuelque dentro de la provincia. "El sistema eléctrico funciona de otra manera, los parques van a la red y después de la red se distribuye al Sistema Argentino Interconexión. No es que nosotros podamos direccionar la energía hacia dentro de San Juan, eso va a la red y se distribuye en todo el país, así funcionan todos los generadores".

Esto da respuesta a las preguntas de si San Juan tiene la capacidad solar e hidro energética para surtirse a sí misma, ¿por qué los sanjuaninos deberían pagar altos precios en la boleta de la luz, o por qué estar metidos el riesgo de apagones o cortes en el verano? ¿El sanjuanino podría decir "nos autoabastecemos ya y nos cerremos al país para que nos salga más barato y que no tengamos cortes"? La respuesta a todo es no.

"Ese razonamiento tiene dos problemas", explicó Estrada. "El primero es que de noche no hay parques solares, nosotros lo que hacemos es una compensación, o sea, durante el día vamos a crear un montón, pero durante la noche, sobre todo en invierno que no hay hidro, vamos a tener que tomar energía del sistema. Y en segundo lugar, San Juan tiene que estar interconectado por razones eléctricas, de seguridad y, sobre todo, porque en el futuro vamos a exportar energía. O sea, nuestra idea, se nos van a acabar los clientes en San Juan y vamos a tener que vender afuera. De hecho nosotros en algún momento le hemos vendido al Coto, a Carrefour, a un montón de grandes usuarios, y para poder hacer eso tiene que estar interconectado. El mercado argentino es tremendamente más grande que el mercado sanjuanino. No tiene mucho sentido".

Una mini experiencia de autoabastecimiento se está dando ya con la licitación en marcha para poner paneles solares a lo largo de la Avenida de Circunvalación. Esto es una experiencia piloto en un plan integral de empezar a dotar a los edificios públicos de la provincia de esta forma de generación propia de energía, con costos bajos. El edificio del EPSE, ubicado en Pocito, en el mismo predio donde funcionará la fábrica de paneles, ya usa este innovador sistema.

Un boom solar

Ahora bien, San Juan busca consolidarse como polo de energías alternativas, la solar en particular, en este escenario propicio por las condiciones naturales inigualables que presenta el cielo sanjuanino casi todo el año.

Ya pasaron 13 años desde ese inicio que marcó un despegue meteórico de esta nueva industria sanjuanina. Fue en 2011 cuando se inauguró la primera planta de energía solar fotovoltaica en San Juan, pionera en Sudamérica, llamada "San Juan 1". En 2012 llegó Cañada Honda, y el motor de la carrera lo dio el sistema RenovAR desde 2016, cuando se dio una ola de licitaciones a nivel nacional con intensa participación de San Juan. Así se llega a las 21 plantas que actualmente operan y suman una producción de unos 547.4 MW.

image.png El Gobierno de San Juan a través de EPSE lanzó un proyecto pionero que convertirá a la avenida de Circunvalación en la primera ruta nacional 100% renovable de Argentina, con la colocación de paneles solares en todo su trayecto. Este proyecto es único en el país.

El impacto de la fábrica será fenomenal para el eje energético estratégico de San Juan, clave para la provisión de paneles solares de última tecnología. Estos paneles no solo abastecerán a los parques solares que EPSE está desarrollando junto con el Gobierno Provincial, sino que también se perfilan como una opción atractiva para otros inversores del sector.

La Fábrica de Paneles Solares (FPS) tendrá una capacidad de producción anual estimada en más de 800.000 paneles y empleará a más de 80 personas en esta primera etapa. Asimismo, dinamizará la economía local al vincularse con empresas sanjuaninas proveedoras de insumos como vidrio, aluminio, silicona y EVA, así como con proveedores de elementos secundarios esenciales para el proceso productivo.

“Este proyecto refuerza el liderazgo de San Juan en el desarrollo de energías limpias y renovables, y nos posiciona como un referente en la producción de paneles solares de alta tecnología para todo el país”, enfatiza Estrada.

image.png La fábrica de paneles solares, está a punto de abrir. Se ubica en Pocito.

Otro aspecto prometedor de la energía solar en San Juan es la llamada generación distribuida. Esta acción la pueden hacer desde personas a grandes empresas con solo adquirir los paneles solares e instalarlos en sus propiedades, de manera de poder autoabastecerse y también inyectar energía a la red para otros. Los consumidores que se inscriben dentro del plan que rige la ley de generación distribuida en toda Argentina crecen día a día viendo las ventajas de esta herramienta. Así, hoy hay en San Juan 94 usuarios generadores registrados y van en aumento.