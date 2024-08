La industria nacional continúa en rojo: caída en ventas, producción y empleo

Desde la UIA (Unión Industrial Argentina) publicaron los resultados de la encuesta de indicadores industriales y expectativas, un informe que refleja la realidad que vive hoy por hoy la industria nacional y lamentablemente los resultados no son los mejores. Las ventas como la actividad productiva continúan en caída, y empeoran las expectativas de los empresarios.

image.png

Si bien la caída es sostenida, si se comparan los datos del segundo trimestre con el primero del corriente año, los números no se han superado, pero se continúan bajo los índices, lo que lleva a que se sostenga la retracción de la industrial.

El 38,9% de las empresas encuestadas registraron caída en la producción; un 43,7% indicó caída en las ventas; mientras que el 17,3% señaló una caída en el empleo.

Por otro lado, indicaron que el Monitor de Desempeño Industrial, también denominado MDI, que refleja el ciclo de la actividad industrial continúa por debajo de la media, siendo el noveno registro consecutivo.

image.png

“Se situó en 44,3 y mostró un incremento de 5,3 p.p en comparación al mismo mes del año pasado. El indicador permanece en terreno de contracción, pero se aleja de los mínimos alcanzados en enero de este año. El indicador pondera los resultados de la producción, las ventas, el empleo, los tiempos de entrega y los niveles de stock de insumos”, señala el informe.

Un detalle no menor es que las industrias relacionadas a minerales no metálicos y el rubro “otras industrias”, fueron los únicos sectores que no mostraron un MDI inferior al 50%. En contraste, los MDI más bajos los registraron rubros como confecciones, cuero y calzado, edición e impresión.

image.png

Por otro lado, señalaron que son más las empresas que reducen la mano de obra que las que contratan personal nuevo, siendo el cuarto relevamiento consecutivo en el que se percibe esta tendencia. Además de reducir la mano de obra, muchas empresas sumaron reducción en los turnos, para realizar un ajuste de gastos sin que el trabajador pierda su empleo, ya que el esfuerzo del sector está en no perder trabajadores calificados.

Expectativas de cara al futuro de la industria nacional

A principio de año un 40,2% de las empresas apuntaban a una mejora económica para este 2024, pero durante la encuesta del segundo trimestre seis de cada diez señalaron que la situación es peor a la esperada.

Pese a ello, hay optimismo entre los empresarios que participaron de la encuesta al señalar que la mejora económica llegará el próximo año.