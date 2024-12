Javier Milei confirmó quita de impuestos, fin del cepo y uso de cualquier moneda para el 2025, ¿es posible?

Reducir en un 90% los impuestos nacionales

Durante su discurso, Milei anunció una reforma impositiva que buscará reducir el 90% de los impuestos nacionales existentes, para devolverle autonomía fiscal a las provincias.

Sobre este tema, Rodríguez indicó que, en torno a lo que analiza, se trata de una disminución en la cantidad de impuestos, no así en el monto de la recaudación. “Apunta a la simplificación tributaria”, señaló.

Por su parte, Hagmann indicó que nominalmente hablando Argentina tiene una gran cantidad de impuestos, pero son solo siete los que concentran el 95% de la recaudación, entre los que se encuentran impuesto a las ganancias, IVA, Seguridad Social, Impuesto al Débito y Crédito Bancario, e impuesto de créditos de depósitos en efectivo. Sobre esto, el especializa remarca: “Beneficiaría a las personas en general y a las pymes en la simplificación del sistema”.

Un detalle no menor es que esto no implica pagar menos, ya que el país no se puede dar el lujo de bajar el nivel de recaudación si sigue sosteniendo el gasto. Así lo remarcó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger al explicar que Milei lo que quiso decir con su anunció es eliminar en términos de cantidad de instrumentos.

“Para bajar 90% la carga impositiva tendríamos que bajar 90% el gasto. Lo ha hecho en 30%, una cosa histórica, pero está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco, y es momento de empezar a simplificar y concentrarse en los impuestos más importantes”, comentó en Radio Mitre por la mañana.

Eliminar definitivamente el cepo cambiario

“Estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario; o a través de un acuerdo con privados”, afirmó Milei, anunciando que en 2025 el cepo cambiario dejaría de estar presente.

Para entender a qué se refiere con esto, primero hay que saber qué es el cepo cambiario. Se trata de una expresión coloquial para referirse a las restricciones existentes sobre la compra de divisas que no son de curso legal en un país. En nuestro caso, el dólar. Esto también limita entre otras cosas el movimiento de capitales.

Eliminar el cepo es una de las promesas de campaña de Milei, y al sumarlas en sus anuncios para el año que viene, volvieron las expectativas sobre este meta. Para Rodríguez sería sano para la economía que exista libertad a la hora de comprar y vender una divisa. “Es un sinceramiento de la economía en ese sentido. Entiendo que no va a ser fácil salir del cepo, ya que se necesita una estabilización de la macroeconomía. Creo que todavía hay dudas sobre el verdadero valor del dólar, porque impacta en lo que es la económica”, indicó.

Por su parte, para Hagmann la eliminación del cepo tendrá como positivo la unificación del tipo de cambio. Esto implica que deje de haber tantos “dólares” existentes como el tarjeta, MEP, blue, Contado con Liqui, mayoristas, entre otros. Esto será viable siempre y cuando la inflación continúe a la baja y las reservas sean mayores de las que se registran actualmente.

Uso de cualquier moneda, no solo el peso

“Desde ahora, cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares, o en la moneda que considere; exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos”, dijo el mandatario nacional en su discurso de este martes por la noche.

Al respecto, Hagmann destacó: “Si Argentina continúa con el peso como moneda oficial, pero con una situación fiscal estrictamente sana, con reglas que se cumplan, sin déficit fiscal, es totalmente posible que se lleve a cabo”, señalando que sin duda el dólar será la moneda que más presencia tenga paralelamente al peso, por una cuestión de idiosincrasia nacional.

Por su parte, Rodríguez recordó que en la actualidad las transacciones inmobiliarias, por ejemplo, se realizan en dólares, por lo que no sería un disparate aplicar esta medida en los próximos meses. “No creo que tenga impacto beneficioso o negativo en términos económicos. Si da más libertad. Puede ser un paso previo a la dolarización, pero debería pasar mucha agua por el rio”, señaló.

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos en las medidas analizadas, ambos especialistas coincidieron que la aplicación de al menos estos tres anuncios es más que viables en el corto plazo, siempre y cuando se cumplan determinados factores.

Inflación en baja, superávit fiscal sostenido, confianza de los mercados internacionales, la llegada de importantes inversiones como también aumentar el nivel de reservas y no aumentar el gasto público son algunos de los factores que, de cumplirse, podrán ofrecer un contexto macroeconómico ideal para la implementación de estas acciones anunciadas para el próximo año.