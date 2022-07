Industrias sanjuaninas preocupadas: los sectores más afectados por falta de insumos

worker-5736096_1920.jpg La minería empuja el crecimiento de la industria nacional

El presidente de la entidad, Ricardo Palacios, detalló que son varios tanto los insumos como las maquinarias que están escaseando, afectando las distintas líneas de producción. En la misma línea se expresaron los integrantes de la Unión Industrial San Juan Hugo Goransky y Gustavo Fernández.

Los principales sectores de la industria en San Juan que están registrando inconvenientes son aquellos que se dedica a la fabricación de productos destinados a la construcción, como pinturas y pegamentos; industrias químicas y también aquellos sectores que trabajan con papel para etiquetas y embalaje; en el rubro textil hay faltantes de telas que no se fabrican en el país como de maquinaria que se necesita para producir. También hay escases de repuestos que se necesitan para la minería en relación a equipamientos puntuales y de maquinaria. “Si bien la mayor parte de las fabricaciones son de industria nacional, siempre lleva algo la preparación, algún aditivo que es de poca proporción, pero clave para poder formular el producto. Tenemos casos de productos donde los insumos importados representan menos del 1% y sin embargo es necesario para poder terminar el producto y que salga a la venta”, puntualizó Gustavo Fernández.

Esto refleja que en las industrias locales no solo están faltando algunos componentes necesarios que conforman la materia prima, sino también repuestos o maquinaria. Ante este panorama, si bien se están realizando gestiones a nivel provincial y nacional, como la reunión que se realizará esta semana entre textiles y la COVIAR con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y funcionarios de Producción de San Juan, desde las empresas locales están tomando medidas para paliar la situación, a la espera de la llegada de insumos, maquinarias y repuestos.

Actualmente hay algunas fábricas que están adelantando las vacaciones de sus trabajadores porque hace 10 a 15 días prácticamente que no están pudiendo continuar con el ritmo de producción ni abastecer la demanda. Si bien aún no se llega a la suspensión o despido de personal, los empresarios consultados no descartan que esto suceda en el corto plazo en caso de no solucionarse el faltante de insumos. “De mantenerse esta situación habrá desabastecimiento de productos y paradas de plantas y algunas fábricas tendrán que tomar ciertas medidas que no son buenas para la actividad”, señaló Palacios.

Pese al complicado panorama, hay una luz de esperanza que sostienen los empresarios integrantes de la Unión Industrial, y son las negociaciones que se están llevando adelante en la órbita nacional como también algunas medidas que está implementando el Banco Central que generarían alivio transitorio, pero recién se vería reflejado en las próximas semanas.