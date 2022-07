Bodegueros sanjuaninos afirman que podría faltar vino en góndola por escasez de insumos

Debido a las medidas colocadas sobre las importaciones, no están ingresando al país insumo para la elaboración de productos que sí o sí necesitan las bodegas para poder embotellar y comercializar sus productos. “Son varios los insumos que están faltando. Hoy día con las restricciones en las importaciones está faltando insumos como la tapa a rosca de la botella. En la cristalería no están pudiendo producir todos los volúmenes de botellas que se necesitan. Los componentes que se usan para hacer el papel de las etiquetas y el blanco que forran las cajas que contiene las botellas son importados y la gente de la cartonería nos están advirtiendo que va a faltar papel blanco porque no permiten las importaciones. El papel de la etiqueta también es importado y ya está escaseando”, comentó en declaraciones radiales Andrés Berzenkovich, vicepresidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan y empresario de Bodega Bórbore .

Vino.png Vino

Berzenkovich afirmó que de seguir esta situación sosteniéndose en el tiempo la escases de vino en góndola será una realidad. Así lo confirmó en Estación Claridad. “Si falta vino va a faltar en los dos mercados, tanto el interno y el externo”, dijo, remarcando que en su caso particular se priorizaría cubrir el mercado interno porque considera que es más fuerte y difícil de recuperar si se pierde.

Por su parte el enólogo Oscar Biondillo, dueño de bodega Aguma Casa Vinícola, comentó a este medio que en su caso particular está registrando faltante no solo de tapa a rosca, sino también de corchos. “Hicimos la compra anual en enero y el pedido que tenía que llegar en mayo no lo hemos recibido aún”, detalló, arrojando un panorama por demás preocupante: “si en recibo tapas, en 30 días aproximadamente no podremos vender vino”.

vino.png Importación de vino

La industria vinícola es uno de los rubros más que está padeciendo el fuerte impacto de las restricciones a las importaciones. En este contexto, Bodegas de Argentina solicitó al Gobierno nacional “suspender temporalmente los derechos de exportación, con la finalidad de liberar recursos de las bodegas para reinvertir en el negocio y sostener así, la demanda en el exterior en tiempos sumamente complejos, además de flexibilizar las medidas de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios para cumplir con los compromisos con los clientes y proveedores del exterior”.

En ese sentido, el bodeguero Berzenkovich detalló que, aparentemente, el Banco Central flexibilizaría las medidas sobre las industrias cuyos insumos necesitan las bodegas. “Tenemos esperanza que no se va a cortar ni se va a impedir el trabajo. Siempre hemos tenido impericias de la gente que no conoce del mercado, que a veces no sabe el daño que provoca evitar una importación de tal o cual insumo, pero cuando uno expone la situación, se conoce y se flexibiliza, y eso es lo que esperamos”, finalizó.