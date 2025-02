Habilitan los pagos en dólares con tarjetas de débito: para el comercio de San Juan, en qué rubros habrá mayor impacto

Rodríguez hizo un pedido a los comerciantes. Solicitó que los precios sean por unidad y exhibidos en vidrieras y góndolas. También dijo en alusión a los consumidores: “Los comercios no son casas de cambio”.

Según el dirigente comercial, la medida impactará de lleno en las tiendas de venta de calzado, indumentaria y tecnología. En cuanto al valor a pagar, indicó que los precios estarán valuados en dólar blue.

Opinión diferente tuvo otro referente empresarial sobre las expectativas en el consumo. “En San Juan no habrá tanto impacto como en las provincias más turísticas”, declaró el presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga. La medida no provocaría un repunte para el sector cuando los sueldos están valuados en pesos y hay una constante pérdida del poder adquisitivo: “Es imposible generar una activación económica si no hay una mejora en los salarios”.

Pese a ello, la autoridad manifestó que muchos compradores utilizan la moneda estadounidense para pagar gastos en el exterior o compras fuera del país, hecho que beneficia directamente al comercio local.

Quiroga también habló sobre los sectores que aprovecharían el proyecto libertario. Estos son la compra-venta de inmuebles, pagos de alquiler y autos. “En su mayoría ya se está implementando”, reconoció.

Cómo se hace la operación

El pago en dólares se realizará a través de tarjetas de débito y el proceso será similar a una venta en pesos, solo que el primer paso será seleccionar la moneda en la que se realizará el pago. Para el comercio, es indispensable tener una cuenta en dólares habilitada en el banco para poder acreditar los pagos. Para cumplir con este requisito, ya todos pueden dar de alta su cuenta en dólares.

Si un comercio desea cobrar en dólares mediante tarjeta de débito, debe seguir estos pasos:

Registro de cuenta en dólares: El comercio debe registrar una cuenta en dólares del banco con el que trabaja. Este proceso se realiza de manera inmediata, pero la cuenta debe ser del mismo banco que la cuenta en pesos.

¿Dónde realizar el registro? Inicialmente, el alta se hará por teléfono, pero en el futuro se podrá hacer a través de canales online de autogestión.

Terminal POS: Los comercios no necesitarán reprogramar su terminal POS. Una vez registrada la cuenta en dólares, el sistema de la terminal se actualizará automáticamente.

Condiciones de pago: El comercio recibirá los pagos en su cuenta en dólares bajo las mismas condiciones de aranceles y plazos de pago que en la operatoria con pesos.

Ecommerce: Si el comercio utiliza un checkout propio o de otra plataforma de ecommerce, sí deberá actualizarlo.

Sistemas propios de gestión o punto de venta: Si el comercio utiliza un sistema propio, deberá homologarlo para poder aceptar pagos en dólares.

Qué deberán hacer los usuarios

Si sos usuario de tarjeta de débito y querés pagar en dólares, se debe seguir estos pasos, siempre que el comercio acepte pagos en esta moneda:

Si tenés cuenta en dólares: Debes consultar con el banco que emitió tu tarjeta de débito si necesitas asociarla a tu caja de ahorro en dólares o si ya está vinculada automáticamente.

Si no tenés cuenta en dólares: Tendrás que solicitar la apertura de una cuenta en dólares en tu banco y luego seguir el paso anterior, vinculando tu tarjeta a esa nueva cuenta o verificar si ya está asociada.

Fondos: Para poder pagar en dólares, debes tener suficientes dólares en la cuenta en dólares vinculada a tu tarjeta.

Tecnología de pago: Las terminales POS son compatibles con tecnología contactless, NFC, además de contar con la opción de banda y chip, tanto para pagos presenciales como en línea.

Proceso de pago

El procedimiento es similar al de un pago en pesos. El primer paso es seleccionar la moneda en la que deseas realizar el pago. Si vas a pagar en dólares, selecciona la opción "Dólares" en el menú desplegable del POS donde podrás ingresar el valor de la venta. Luego, simplemente acerca tu tarjeta contactless, celular o reloj NFC. También se puede optar por insertar la tarjeta para usar el chip o la banda magnética.