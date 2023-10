Farmacéuticos hablan de una nueva suba de medicamentos en San Juan y de una crisis con la OSP

Según informó el empresario "desde el primero de noviembre volverían a tener un aumento que estaría entre el 5 y el 7 %. Eso es lo que se está hablando por estos días que sería el nuevo acuerdo que se estaría llevando entre la industria farmacéutica y el gobierno".

Por otro lado, Otto dio cuenta de un conflicto con las obras sociales en general y con la Obra Social Provincia (OSP) en particular. "Con las obras sociales el problema más grande es el plazo. El precio está establecido en un manual farmacéutico donde están todos los productos. Y ese es el precio que se le vende a la seguridad social. El tema es que mientras esté más o menos congelado el precio la cosa va a funcionar. Pero en un proceso de inflación del 7-8%, que es lo que hemos tenido, ó 12 inclusive en los últimos meses, en el año 2023 ha hecho que quede total y absolutamente desfasados varios convenios de obras sociales por el plazo de pago".

Otto, en diálogo con Radio Sarmiento este jueves, ejemplificó: "Yo lo que vendí en agosto lo estoy cobrando recién el 15-20 de diciembre, por ejemplo, en la Obra Social Provincia. Es decir, que esa venta mía del 1 de agosto va a tener aproximadamente un 50% menos cuando lo cobro. O sea que mi stock, por decirlo así, de 100 cajitas de un antibiótico solo puedo reponer 50. Entonces he quebrado el stock, estoy perdiendo económicamente la mitad del patrimonio y bueno, esto es el problema con el cual nos encontramos".

El dirigente informó que con PAMI lograron tener un pago de 21 días, que es el plazo contra el que la farmacia paga a la droguería. Y que con muchas obras sociales sindicales y ART también consiguieron achicar los plazos de pago. "Pero con la OSP no, es con la que no hemos tenido absolutamente ninguna posibilidad. Presentamos una nota diciendo que si se tocaban dos o tres condiciones sobre la forma de presentación y se adelantaban algunos días, podíamos lograr hacer que funcionara la situación. No hemos tenido ninguna respuesta", aseguró.

La cámara empresaria tiene previsto reunirse este viernes para analizar algunos pasos a seguir, ver los números, dilucidar cuánto es lo que van a aumentar los medicamentos a partir de noviembre, estudiar cómo se han movido las listas de precios, es decir, todas las informaciones que hacen análisis de la situación económica para poder tomar alguna medida.

Sobre la OSP, Otto dijo que "la idea no es cortar, la idea no es suspender el servicio, pero quizás sí tengamos que comunicarle al Gobierno que en estas condiciones el convenio no lo podemos mantener. Nosotros vamos a atenderlo hasta el plazo de rescisión. Ahí la obra social va a tener un plazo para resolver la situación. Son 30 días. Y nosotros entendemos que estaríamos notificando el 1 de noviembre".

Bajo este escenario, el dirigente evaluó que "es muy probable" que este dilema quede para la gestión de Marcelo Orrego a la par que advirtió que "hay treinta días para que inclusive se pueda hacer dentro de un traspaso ordenado, digamos. Y que seamos convocados por los salientes y los entrantes para ver si se consigue una solución. El tema es que patrimonial y financieramente las farmacias no están en condiciones de seguir atendiendo. Inclusive hay farmacias que están sin droguería y ya no lo están atendiendo, muchas recetas que andan dando vueltas", afirmó.

Y aclaró el empresario: "Nosotros no hablamos de incremento. Nosotros hablamos de acortar el plazo de pago. Hoy yo tengo presentación mensual y pago a 60 días. Nosotros lo que pedimos es presentación quincenal, pago a 15 días. Eso a nosotros nos alivia, nos hace estar encajados con los plazos que tenemos en la droguería y el sistema funcionaría. Es decir, es un simple sistema de coordinar los plazos. No es mucho más complejo que ese tema".