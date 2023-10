Problemas técnicos dejaron sin medicamentos a jubilados sanjuaninos con PAMI: qué pasó

Después de que numerosos jubilados se encontraran en la desagradable situación de no poder adquirir sus medicamentos debido a la falta de registro de sus recetas en el sistema, la Asociación Médicos de Cabeceras salió a la luz pública para abordar el problema. Miguel Coria, presidente de esta asociación, atribuyó la causa de la situación a un problema técnico y se comprometió a encontrar soluciones.

Según Coria, la Asociación Médicos de Cabeceras está encargada de emitir recetas mensuales para los jubilados que se atienden con médicos que forman parte de este grupo. El proceso comienza cuando los afiliados envían un mensaje de WhatsApp con la información del beneficiario y los medicamentos recetados. Luego, la asociación envía digitalmente las recetas al sistema de Pami, que los farmacéuticos utilizan para dispensar los medicamentos.

"Normalmente, nuestro proceso demora alrededor de 7 días en emitir las recetas y proporcionar una respuesta", explicó Coria a Canal 13 de San Juan. No obstante, esta vez, se produjo un significativo desfase en el proceso.

"Entre el 22 y el 27 de septiembre, el teléfono móvil donde recibimos los mensajes experimentó una falla técnica. Cuando finalmente conseguimos habilitar la línea en otro dispositivo, recuperamos algunos mensajes, pero lamentablemente, otros se perdieron", señaló el médico.

Esto generó dificultades para proporcionar una respuesta a los beneficiarios afectados. Coria añadió que las personas que realizaron el reclamo en persona obtuvieron una respuesta inmediata. Lo mismo ocurrió con aquellos que reenviaron el mensaje después de los 7 días, que es el tiempo de demora habitual.

En respuesta a estas explicaciones, algunos afiliados de PAMI afirmaron que no reenviaron el mensaje debido a la advertencia de no enviarlo más de una vez. Por su parte, Coria aseguró que aquellos que reenviaron mensajes después del 27 de septiembre no deberían experimentar ningún problema en el futuro.