Falta de combustibles: ¿cuándo se normaliza el expendio en San Juan?

"Yo no veo que esto tenga una solución pronta para cambiar de situación esto de ir así de a poquito y cupificado. Necesariamente algo van a tener que hacer que no sea un charlatán explicando las amenazas y los problemas como si estuviera hablando de problemas ajenos", dijo este lunes la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan, Analía Salguero, consultada sobre cuándo se normalizará el expendio de combustible en la provincia, en medio del desabastecimiento que generó largas colas en las estaciones de servicio el fin de semana último.

El ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, viene de asegurar que la producción petrolera argentina es récord, denunció especulación detrás de la escasez e intimó a las petroleras afirmando que “si el martes el abastecimiento de combustibles no está resuelto, desde el miércoles no van a poder exportar un solo barco más”.

Para la empresaria sanjuanina "estamos hablando de la inoperancia, de haberles avisado con tanto tiempo que esto iba a suceder y recién cuando de verdad está el fuego quieren ir a buscar el agua para apagarlo. O sea, esto se pudo haber de alguna manera evitado pero la medida es electoralista. Para evitarlo hay que sincerar el precio y eso no le conviene a los candidatos. Esa es la verdad", dijo en declaraciones a radio Estación Claridad.

Salguero sentenció que "tengo que rescatar que las estaciones de servicio solo podemos explicar o traducir, pero definitivamente no somos ni quienes podemos solucionar el problema, no estamos sentados en esta mesa de diálogo entre las petroleras y el Gobierno, hemos reclamado mucho que nos inviten para hablar del tema, no nos citan ahí. No somos formadores de precios, entonces tampoco podemos nosotros discutir el tema de precios y mucho menos podemos importar nosotros el producto. Así que la verdad es que estamos a la espera de ver que las petroleras pueda resolver esto en comunicación con el Gobierno y si esa relación fluye con cierta coherencia, todos nos vamos a ver beneficiados como para poder tener el producto".

También defendió al sector diciendo que "es algo que es muy incómodo para el consumidor, pero es muy preocupante para el estacionero. Si yo no tengo el producto, no voy a vender. Y si no voy a vender, no voy a tener con qué pagar. Entonces no es tan sencillo no tener el producto. Y encima hay que escuchar toda esta otra parte. Primero, un cliente enojado directamente con el estacionero, aunque sea para ver si se puede transmitir, que se queden tranquilos, transmitimos el enojo. Pero no podemos solucionar el enojo. Y lo segundo es no tener una solución pronta para dar. Ni tenemos una explicación".

Se quejó de Massa: "yo encuentro un ministro que ha salido con amenazas, supongo que a las petroleras. Bueno, si hasta el martes no está solucionado, no van a exportar. ¿Qué van a solucionar con eso? Si nosotros lo que exportamos no es lo mismo que importamos. Lo que necesitamos es lo que importamos. Y además, el problema está en el Gobierno. Y el problema más grave lo tiene la petrolera oficial, que es la que mayor importa. Si la petrolera oficial no estuviese desabastecida, no habría ningún problema aquí".

La empresaria afirmó que todas las marcas están todas con el mismo problema. "Se ha sentido tan grave porque esta vez también fue problema de YPF".

Y agregó: "Otras veces, como YPF es la petrolera oficial, sabe tener mejor stock de producto o tiene mayor facilidad para conseguirlo, distribución de sus plantas, su logística es mejor. Normalmente el producto con problemas es grave. Como lo que hay de fondo hoy día, que no es ni más ni menos que el precio. Ese es el problema más grave que hay".

Sobre el precio del combustible, profundizó: "No se ponen de acuerdo en cuánto se va a comercializar en la Argentina entre las petroleras y el Gobierno. Donde yo entiendo que a 60 centavos de dólar, que es lo que vale hoy día cuando todos los países vecinos no bajan de un dólar veinte y hay una cierta diferencia importante que no veo que estén acercando nuestras partes como para resolverlo".

Para Salguero, el faltante de combustibles "no se soluciona tampoco por traer diez barcos".

Afirmó que "diez barcos hay que traerlos y tienen que sufrir un proceso de refinación para entrar. No es que entran ahí, los cargan y los distribuyen. Encima toda nuestra particularidad geográfica. Tienen que atravesar todo el país para poder llegar de las plazas, después de cada plaza cada producto para ser distribuido".

La presidenta de los expendedores de combustibles analizó cómo se comportó el mercado durante el fin de semana y dijo que estima que el viento Zonda minimizó las salidas. "Eso tiene que haber ayudado un poquito, me parece. No sabemos cómo hubiese sido en un fin de semana común después de que ha sido un bloqueo. Estaciones, colas, se ha quebrado el stock en casi todas. Han vuelto a mandar a ver. Vale la pena decir esto. No es que está desabastecido. Está muy irregular el abastecimiento".

Aseguró que "si a mí me hacen quebrar el stock, yo no lo administro así por cupo. Les entrego de a poquito. Y cierro el stock. Yo necesito 48 horas para reponerlo, porque viajo 24 horas a la plaza, cargo, vuelvo a viajar 24 horas recién con el producto. O sea, en una parte el mercado viaja mucho, mucho para conseguirlo. En otra parte se abastece en Luján de Cuyo. Pero otra parte está complicado ver que también, igual que el resto del mercado, no nos estamos pudiendo valer de este seguro que siempre había, que era la petrolera oficial".