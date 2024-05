Exceso de stock, caída de ventas y mirada optimista en los créditos hipotecarios, la realidad de las ferreterías sanjuaninas

“Será otro año atípico”, explica el presidente de la Cámara de Ferreteros de la provincia Juan Janavel a Tiempo de San Juan . Sucede que a diferencia del panorama complejo que atravesaban el año pasado con falta de materiales, de precios y los altos costos que representa tener abierto un local, hoy la realidad en las ferreterías sanjuaninas distinta, pero no ha mejorado del todo. Pese a ello, son optimistas y las expectativas están puestas en la reactivación de la obra pública y los créditos hipotecarios.

Conforme detalló el empresario, un mal que se viene repitiendo en el sector es la baja de las ventas. El parate de la obra pública y la poca inversión que hay en obras privadas se sintió sobre todo en ferreterías como corralones de perfil industrial o que manejan grandes volúmenes. “De lo único que vivimos ahora es en parte por el mantenimiento que hacemos todos con empresas, como mantener los edificios para que no se nos caiga la falta de obra. No hay nada nuevo, no surge nada nuevo”, precisó Janavel.