Estatales cobran aguinaldo y sueldo: cuántos millones circularán en San Juan

Nuevas medidas Sergio Massa anunció que más de 11.000 sanjuaninos no pagarán Ganancias sobre el aguinaldo

Marisa López, ministra de la cartera de Hacienda, informó que este sábado estarán depositados los pagos del medio aguinaldo a 42 mil agentes estatales, por una suma que alcanza los 6.000 millones de pesos. Agregó que en el transcurso de la próxima semana también se depositará el sueldo correspondiente al mes de junio, que implica casi 12.000 millones de pesos adicionales. No hay fecha oficial aún, pero normalmente se deposita el 30 o el 1 de cada mes, y ahora no será la excepción

De esta forma, en una semana circularán 18.000 millones de pesos, solo de la admistración pública, y López recordó que está probado que las sumas adicionales como el aguinaldo, van al consumo. “Históricamente siempre ha sido así. El aguinaldo derrama fundamentalmente en el sector del comercio y la gastronomía, que nota una diferencia en su actividad cuando hay este tipo de desembolsos. Aún más ahora que estamos frente a un día especial como es el Día del Padre este domingo, y el fin de semana largo”, dijo la ministra.

Ganancias y aumento de sueldos

López explicó que ese mes se han tenido que calcular los pagos de cada agente por dos medidas que inciden en los ingresos de los agentes. Por un lado, el impacto de los aumentos salariales que hasta el mes de mayo alcanzaron un 51,1%. Como es sabido, el aguinaldo se calcula sobre el mejor salario del año.

Luego el equipo económico debió calcular las modificaciones del impuesto a las Ganancias cuyo tope fue elevado recientemente. “Hay varios conceptos que no quedan incluidos, o, mejor dicho, quedan excluidos por el nuevo tope y no pagarán impuesto a las Ganancias. Lo empleados públicos van a notar un incremento por esos dos conceptos, tanto en el aguinaldo como en el próximo sueldo”, aseguró la funcionaria.

Respecto a Ganancias, en mayo la AFIP reglamentó la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de Ganancias, y la norma comenzó a estar en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, pero con efectos que serán para todo el período fiscal 2023. La norma estableció un nuevo tope para la deducción del aguinaldo: deberá tenerse en cuenta que el monto de la remuneración o haber bruto mensual no supere los $ 506.230. Es decir, no pagaran Ganancias quienes cobren en bruto una suma superior al nuevo mínimo no imponible de $ 506.230 pero resulte inferior a los $ 880 mil brutos, lo que equivale a 10 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.