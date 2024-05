Escándalo por vinos: AFIP tiene bajo la lupa a 5 bodegas y 1 distribuidora de San Juan

En el megaoperativo por el vino que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hizo en simultáneo en once provincias, 5 bodegas sanjuaninas y una distribuidora quedaron en la mira de los sabuesos. Se trata de 2 bodegas, otros 3 establecimientos dedicados al enoturismo y una distribuidora, según conoció Tiempo de San Juan de altas fuentes del sector.

No se incautaron vinos en San Juan como sí ocurrió en Mendoza. No obstante, a la distribuidora se le aplicó una infracción por incumplimiento en la emisión de facturas, un proceso que seguro terminara en una multa y que no lo exime de eventuales posibles clausuras. Se supo que hay otras distribuidoras ubicadas en otras provincias que comercializan vinos sanjuaninos y que tambien fueron fiscalizadas.