En San Juan, advirtieron que los medicamentos bajarán "la calidad" sin la regulación del Estado

El anuncio del presidente Javier Milei sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye más de 300 derogaciones ha generado inquietud en diversos sectores de la sociedad. Entre las medidas más controversiales se encuentra la derogación que permite a los comercios no farmacéuticos vender medicamentos de venta libre, generando una respuesta crítica por parte de la Cámara de Farmacéuticos de San Juan.

"Esta medida abre puertas complejas a la venta de medicamentos en cualquier lugar. Creemos que el control del farmacéutico es esencial y necesario, especialmente en lo que respecta a las adicciones que pueden generarse", destacó Otto.

Aunque reconoció que las recetas digitales son un avance positivo, Otto manifestó su preocupación por la libertad de venta, argumentando que esto podría propiciar falsificaciones y la falta de control sanitario. Además, lamentó la falta de diálogo previo para abordar de manera consensuada los posibles cambios en la regulación de medicamentos.

"Hay algo que está bien, pero otro aspecto es muy malo. Mientras la provincia no se expida, nosotros no tenemos qué hacer, porque en lo que respecta a la salud, el DNU no es aplicable. Jurídicamente es un mamarracho", sentenció el presidente de la Cámara de Farmacéuticos.

Otto también advirtió sobre la dificultad de reducir los precios de los medicamentos, ya que los principios activos provienen del extranjero y enfrentan el impacto de la inflación y devaluación.

"No solo va a bajar el precio, también va a bajar la calidad si no hay regulación y trazabilidad", concluyó, subrayando la importancia de una regulación adecuada para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos en el mercado.