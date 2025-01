El tipo de cambio en Chile beneficia a turistas argentinos: qué compran los que cruzan la cordillera

¿Qué compran los argentinos en Chile?

Uno de los principales factores que explican este fenómeno es la diferencia de precios entre ambos países. En Chile, los productos tecnológicos, electrodomésticos e indumentaria suelen ser considerablemente más baratos que en Argentina, con algunas diferencias que alcanzan hasta un 60%.

Un claro ejemplo de esta brecha es el iPhone 15 de 128 GB, que en Chile tiene un costo de 779.990 pesos chilenos (equivalentes a 959.387 pesos argentinos). En Argentina, el mismo modelo se comercializa por más de 2 millones de pesos. Otra compra popular es el televisor LED de 50 pulgadas 4K de la marca LG, cuyo precio en Chile es de 329.990 pesos chilenos (aproximadamente 402.587 pesos argentinos), mientras que en el mercado argentino se ofrece por 720.000 pesos, una diferencia de casi el 78%.

Los productos no se limitan a la tecnología. También se destacan las compras en el rubro de neumáticos, como los modelos Bridgestone 185/60 R15 Turanza ER300, que en Chile cuestan 101.990 pesos chilenos (124.427 pesos argentinos), frente a los 198.000 pesos que se pagan en Argentina. El ahorro en la compra de un juego completo de neumáticos puede superar los 294.000 pesos argentinos.

La experiencia del cruce: largas filas y demoras

El Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los principales puntos de acceso entre ambos países, ha sido escenario de extensas filas y largas demoras en los últimos días. Habitualmente, el cruce hacia Chile demora entre 6 y 7 horas, pero en las últimas jornadas, las filas y los estrictos controles aduaneros han extendido el tiempo de viaje a prácticamente un día completo.

A través de redes sociales, muchos viajeros expresaron su frustración. Paola, una turista argentina, comentó: "Desde las 4.30 am parados y no podemos llegar al túnel. Una vergüenza, parece que a Chile no le interesa que hagamos turismo o compremos en su país". Gerardo, otro turista, se quejó de la mala organización en la frontera: "Horrible gestión. Entre las filas de horas para entrar a Chile, conductores imprudentes intentan adelantar por el otro carril, cortando el tránsito hacia Argentina también".

Sin embargo, a pesar de las complicaciones, el flujo de personas no se detuvo. En tres días, 7.700 vehículos particulares y 171 ómnibus cruzaron el paso internacional. Las autoridades chilenas respondieron ampliando los horarios de atención y digitalizando algunos trámites para reducir la congestión, aunque los controles, especialmente del lado chileno, siguieron siendo rigurosos.

Un alivio tributario y los destinos más buscados

El atractivo de Chile no solo se limita a los precios competitivos en productos. Un factor adicional que ha generado expectación entre los turistas argentinos es un proyecto de ley que propone la devolución del 19% del IVA para turistas extranjeros, aplicable a compras que oscilen entre 15 y 600 dólares. Aunque la propuesta aún no ha sido aprobada, tanto comerciantes como turistas confían en que, de ser implementada, esta medida potenciaría aún más el movimiento económico.

En términos turísticos, los destinos más elegidos por los argentinos durante el verano incluyen Reñaca, Viña del Mar y La Serena, ubicados en la región costera de Chile. Además, Iquique, en el norte del país, se ha consolidado como un lugar clave para los tours de compras, especialmente por su zona franca, donde los impuestos sobre ciertos productos son considerablemente más bajos o incluso inexistentes. En esta ciudad, los argentinos adquieren desde electrodomésticos hasta repuestos de vehículos y productos de belleza.

Impacto económico y logística del viaje

Aunque viajar a Chile presenta atractivas oportunidades de ahorro, también implica ciertos desafíos logísticos y costos adicionales. El gasto en combustible, peajes y posibles noches de alojamiento cerca de la frontera son algunos de los gastos que los turistas deben considerar, especialmente aquellos que cruzan la frontera con fines exclusivamente comerciales. No obstante, para muchos argentinos, las diferencias de precios justifican el esfuerzo.

Un turista que cruzó recientemente la frontera compartió su experiencia: "Si bien la espera puede ser tediosa, nos ahorramos muchísimo en tecnología. Compré un televisor que en Argentina cuesta casi el doble". Este testimonio refleja el sentir de muchos argentinos, que ven en Chile no solo un destino turístico, sino una oportunidad para ahorrar en productos de alta demanda.

En conclusión, a pesar de las dificultades logísticas y las largas esperas en la frontera, el récord histórico del tipo de cambio y la competitividad de los precios en Chile consolidan al país vecino como un destino clave para los argentinos. Con el verano recién comenzado, se espera que el flujo de turistas y compradores se mantenga alto en las próximas semanas.