El sistema que permitió que los remedios en San Juan no aumenten a pesar del desplome del peso

Ante la incertidumbre por las elecciones y la fragilidad de la economía, esta semana la gente salió en masa a comprar dólares, la divisa pasó la barrera de los $1.000 y causó una ola de remarcaciones en todos los sectores. Pero hay algo cuyo precio no aumentó, y por una razón en particular: Los medicamentos no han sido impactados por la corrida financiera que disparó el dólar y devaluó el peso, según confirmaron desde las dos entidades sanjuaninas que nuclean a las farmacias sanjuaninas. La razón es que sigue vigente el congelamiento de precios que se estableció en agosto entre el Ministerio de Economía y los laboratorios nacionales y cooperativos.