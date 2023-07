En San Juan preocupa qué pasará con el precio de los remedios cuando termine el acuerdo

Si bien Carlos Otto, titular de la Asociación Propietarios de Farmacias, resaltó esta situación, aseguró que, “es un tema de difícil análisis el de los precios de los medicamentos, por donde se lo encare tiene su problema. Por un lado, nuestro bien de intercambio es el medicamento. Si su precio no sube y siguen aumentando los salarios, alquileres y los insumos que necesitamos, como los equipos necesarios para cadena de frío de los medicamentos; el panorama es devastador. Pero también entendemos que, si los medicamentos siguen aumentando, no existe la seguridad social porque la gente no puede acceder”.

Al tiempo que agregó: “Es un tema que hay que seguirlo con mucha preocupación y manteniendo el diálogo con toda la cadena de valor y no sólo con quienes están en la parte superior. El diálogo con todos los sectores que intervienen es el modo de solucionar estos problemas sin que se generen peligros en el mercado”.

En cuanto a lo que más preocupa al sector aseguró que es, “qué sucederá una vez que finalice el acuerdo. Que haya un repunte para actualizar precios cuando se cumpla el plazo de los 60 días es un peligro, porque eso hace que después la reposición de mercadería en las farmacias sea compleja e, incluso, imposible”.

Las ventas en picada

A pesar de que los precios de los medicamentos se frenaron, el sector no logra recuperar el nivel de ventas. “Con los fríos de esta temporada, las ventas han reputando un 2 o 3 por ciento. Pero esto está enfocado por la temporada de invierno, es sólo un pequeño incremento en las unidades vendidas”, afirmó Otto.

Para continuar: “Todavía estamos a niveles históricos por debajo. Se ha perdido mucha venta de cosmetología, por ejemplo, y eso no se recupera”.