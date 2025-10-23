jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alternativa para ahorristas

El plazo fijo vuelve a seducir con tasas de hasta 54%, ¿cuánto se gana al invertir $480.000 a 30 días?

Con la inversión correcta, un plazo fijo puede generar un extra importante en apenas un mes, gracias a sus tasas de interés que se mantienen altas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El plazo fijo vuelve a contar con tasas atractivas para refugiar los pesos.

El plazo fijo vuelve a contar con tasas atractivas para refugiar los pesos.

Con tasas de interés que trepan al 54% anual, el plazo fijo seduce incluso entre aquellos que suelen mantener sus ahorros en cuentas tradicionales. Una inversión de $480.000 durante 30 días puede generar una buena ganancia.

Lee además
Volvió a aumentar el plazo fijo
Atención ahorristas

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días
suben las tasas de plazo fijo: por depositos de $1 millon cuanto pagan los principales bancos
Alternativa de inversión

Suben las tasas de plazo fijo: por depósitos de $1 millón cuánto pagan los principales bancos

En las últimas semanas, se registraron leves ajustes que mejoraron los rendimientos de los distintos bancos, tal como se informa en la tabla comparativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se actualiza diariamente e incluye tanto entidades regionales como las más importantes del país.

Lo cierto es que no todos los bancos ofrecen las mismas tasas, por lo que consultar opciones es clave para sacar el máximo provecho del plazo fijo. Mientras algunas entidades superan el 50% anual, otras se mantienen cerca del 30% o 40%, lo que repercute directamente en la ganancia final de la inversión.

Plazo fijo: esto se gana con una inversión de $480.000 en un mes

El Banco Nación (BNA) mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 44%. Si decidís invertir $480.000 en un plazo fijo a 30 días a través de esta entidad, la ganancia sería de $17.358, por lo que al cierre del período la cuenta alcanzaría un total de $497.358.

Esto se desprende del simulador oficial del Banco Nación, que permite calcular cómo rinde la inversión realizada online, a través del Home Banking. En cambio, si se hace de forma presencial en ventanilla, la tasa baja al 34% y la misma inversión generaría $13.413, debido al menor rendimiento.

Esto se gana al invertir $480.000 en un plazo fijo a 30 días (Imagen: captura simulador del Banco Nación).

Quienes quieran maximizar sus ganancias pueden optar por invertir un capital mayor o extender la duración del depósito, dos estrategias clásicas para potenciar el rendimiento del plazo fijo.

Por otro lado, para comparar cuánto rinde la misma inversión en distintos bancos, es clave tener en cuenta la tasa que ofrecen. Por ejemplo, Voii y Meridian, con las TNA más altas del mercado con el 54% anual, permitirían obtener cerca de $21.600 en un mes.

En el caso de bancos con tasas más moderadas, como BBVA o BiBank al 40% anual, generarían cerca de $16.000 en el mismo período. En entidades con tasas más bajas, alrededor del 30% anual, como el Banco de Formosa, la misma inversión rendiría unos $12.000.

Consejos clave del Banco Central sobre los plazos fijos

El BCRA enfatiza que el plazo fijo ofrece un retorno conocido, sencillo y seguro, además de contribuir a la financiación de los clientes bancarios. Las operaciones pueden realizarse en pesos o dólares, aunque las tasas difieren según la moneda, por lo que conviene tenerlo en cuenta al momento de invertir.

Para maximizar el rendimiento, es recomendable chequear las tasas ofrecidas por Home Banking o medios electrónicos, ya que suelen ser más altas que las de las operaciones presenciales.

El Banco Central recomienda invertir en plazo fijo como una opción segura y con rendimiento conocido (Imagen ilustrativa).

También conviene evaluar la duración del depósito: en general, a mayor plazo, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. Por eso, si no se necesitará el dinero por más de 30 días, vale la pena consultar opciones a 60, 90, 180 o 360 días.

Ranking de tasas de interés para plazos fijos

El Banco Central publica diariamente en su web las tasas de interés de los diferentes bancos. Este jueves 23 de octubre, estas tasas se ubican de la siguiente forma:

Bancos con mayor volumen de depósitos

  • Banco Macro: 44%.
  • Banco Nación: 44%.
  • ICBC: 40,8%.
  • BBVA Argentina: 40%.
  • Banco Credicoop: 39%.
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 39%.
  • Banco Ciudad: 38%.
  • Banco Galicia: 37%.
  • Santander Argentina: 37%.

Tasa de interés de los bancos más importantes de Argentina hoy, jueves 23 de octubre (Imagen: captura Banco Central).

Tasas de bancos regionales y con menor caudal de depósitos

  • Banco VOII: 54%.
  • Banco Bica: 54%.
  • Banco CMF: 54%.
  • Banco Meridian: 54%.
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 54%.
  • Banco Mariva: 50%.
  • Banco de Comercio S.A.: 50%.
  • Reba Compañía Financiera: 50%.
  • Banco del Sol: 48%.
  • Banco Hipotecario: 46%.
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 46%.
  • Banco del Chubut: 43,5%.
  • Banco Comafi: 43%.
  • Banco de la Provincia de Tierra del Fuego: 43%.
  • Banco Dino: 42%.
  • BiBank: 40%.
  • Banco Julio: 37%.
  • Banco Masventas: 35%.
  • Banco de Formosa: 30%.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué propone

El dólar sigue sin dar tregua en San Juan: los bancos lo ofrecen sobre los $1.500 y el blue se sostiene en $1.600

¿Se vende vino por internet?: los números de un negocio que recién empieza y el desafío de San Juan

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Los depósitos en dólares marcaron un récord desde 2001

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Leve mejora para las acciones argentinas y caída para los bonos en Wall Street

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué propone

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

EMICAR explicó por qué no hay plásticos para los carnets de conducir en San Juan e informaron cuándo creen que se regularizará la situación.
Servicios

Desconcierto por la falta de plásticos para los carnets en San Juan: cuándo se solucionará, según EMICAR

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué propone

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan
Atención inversores

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)
Controles

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan