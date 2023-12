El ministro de la Producción orreguista cargó contra el uñaquismo por la crisis del agua

"Las omisiones son tan graves como mentir. En temas como estos yo no digo que se haya mentido necesariamente, pero en ciertos casos ha habido omisiones o no ha habido prioridades. Está muy claro que el agua durante mucho tiempo no fue una prioridad", se lamentó el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, sobre cómo manejó la gestión uñaquista el dilema de la falta de agua en la provincia.