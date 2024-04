El gobierno de Javier Milei tendrá menos dólares del campo: las exportaciones caerán un 18%

Puntualmente, el impacto de la “chicharrita” sobre el maíz, particularmente los maíces tardíos, hace recortar la estimación de producción de granos amarillos a 50,5 millones de toneladas, un 11% menos que lo estimado hace un mes.

A este panorama de menor producción se le suma la caída en los precios internacionales de los principales productos de exportación del agro argentino, que desde principios de este año siguen un derrotero bajista. El valor de la soja en Chicago, por ejemplo, cayo de diciembre a hoy un 12% y el maíz, un 8%.

En concreto, la proyección de exportaciones para el 2024 se ubica en US$ 29.300 millones. Si bien esto implica una recuperación de US$ 5.700 millones, el valor de lo exportado por estos productos quedaría US$ 1.700 millones por debajo del promedio del último lustro. Además, son US$ 6.500 millones menos de lo que se esperaba en diciembre -US$ 35.800 millones- .

Para este año, la harina de soja vuelve a ser el principal producto que más dólares le genera al país. La proyección es de US$ 10.196 millones. Le sigue el maíz, con US$ 6.337 millones y el aceite de soja, con US$ 4.100 millones.

FUENTE: Clarín