Lanata sin chance: su denuncia contra Milei cayó en el juzgado de Ariel Lijo

"Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque, si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir", se descargó el conductor de Lanata sin Filtro en diálogo con en Radio Rivadavia. Además, enfatizó que Milei acusó a tipos en muchos casos inacusables”. Y remarcó: “No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años".

En esa línea, Lanata afirmó que no cree que “Milei sea autocrático, sino que gana una parte en detrimento de la otra en relación a lo que pasó siempre en Argentina a excepción de algunos momentos” en relación al sistema democrático. “Nunca escuché que se hablara de la Argentina entera y se gobernara de ese modo. No se puede decir cualquier cosa de cualquiera", sentenció.

El juez sorteado, Ariel Lijo, fue el nominado por el propio jefe de Estado, a fines de marzo pasado por medio del Boletín Oficial, para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el Presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo”, confirmaron en el comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina, donde destacan "su prominente carrera judicial en el ámbito penal".

Por otro lado, también nominaron al juez Manuel García-Mansilla como el reemplazante de Juan Carlos Maqueda, quien deberá dejar su cargo como establece la ley cuando cumpla sus 75 años el próximo 29 de diciembre. "Ambas nominaciones permitirían reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco", añaden.