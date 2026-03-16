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Presencia

Milei reafirma su alianza estratégica con Israel en el acto por el aniversario del atentado a la Embajada

En un clima de extrema tensión en Medio Oriente, el Presidente participará de la ceremonia en Retiro para ratificar su apoyo incondicional a Tel Aviv y Washington, tras definir a Irán como un "enemigo" de la Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un gesto que profundiza su alineamiento geopolítico, el presidente Javier Milei asistirá este martes al acto central en conmemoración del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. La ceremonia, que se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, tendrá lugar a las 14:30 en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, sitio donde se erigía la sede diplomática antes de su destrucción.

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La participación del mandatario no es un hecho menor en términos históricos, ya que en 2024 se convirtió en el primer jefe de Estado en asistir a este homenaje en más de dos décadas. Tras ausentarse en 2025 por problemas de agenda, Milei regresa al lugar del ataque en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente y tras haber reafirmado su postura como el líder “más sionista del mundo”.

Un mensaje geopolítico de alto impacto

La decisión de asistir al acto se da en medio de un escenario internacional convulso, marcado por la escalada del conflicto entre Israel e Irán. En este marco, Argentina se ha destacado como el único país de América Latina en respaldar abiertamente los recientes bombardeos sobre territorio iraní, alineándose estrictamente con la postura de Washington y Tel Aviv.

Milei ha sido tajante respecto a esta alianza, calificando a los responsables de los atentados en Argentina como "enemigos”. "Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", sostuvo el presidente recientemente en Nueva York.

Presencia oficial y seguridad reforzada

El Presidente no estará solo; lo acompañará la plana mayor de su gabinete, incluyendo a Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Manuel Adorni (jefe de Gabinete) y el canciller Pablo Quirno, entre otros ministros y legisladores. También se espera la presencia del embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, y de los titulares de la DAIA y la AMIA.

Debido al sensible contexto internacional, las autoridades han decidido extremar los operativos de seguridad en la zona de Retiro, previendo una fuerte presencia policial durante el homenaje a las 29 víctimas fatales y más de 200 heridos que dejó la explosión atribuida a Hezbollah con apoyo de Irán.

Justicia pendiente y promesas diplomáticas

A 34 años de la voladura de la embajada, el reclamo de justicia sigue vigente. Desde la comunidad judía denuncian que "la herida sigue abierta" y que los responsables aún no han rendido cuentas. En este sentido, el gobierno de Milei continúa evaluando el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, un gesto político de gran calibre que el Presidente ha prometido ejecutar como reconocimiento a dicha ciudad como capital de Israel.

Este acto se suma a una serie de acciones que consolidan el vínculo de Milei con el Estado hebreo, que incluyó giras oficiales y encuentros con el primer ministro Benjamín Netanyahu, marcando uno de los ejes más consistentes de su política exterior.

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