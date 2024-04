Jorge Lanata volvió a ser internado: mirá su último parte médico

En medio de la preocupación, la periodista Alejandra Peñalva informó en diálogo con Luis Majul en El Observado 107.9 cómo se encuentra el comunicador, quien permanece en la Fundación Favaloro: "Está con una insuficiencia respiratoria, está completando una batería de estudios para determinar el origen del problema y el tratamiento a seguir, si requiere tratamiento antibiótico, y cuánto se va a prolongar la internación".

Qué le pasó a Jorge Lanata

Hace un mes aproximadamente, Jorge Lanata generó preocupación tras la viralización de un video donde se lo ve dormitando en pleno aire de su programa de radio.

En las redes sociales se difundió un video del periodista en Radio Mitre, en medio de un debate político con sus compañeros, pero lo que alarmó a los usuarios fue su estado. En el recorte se puede observar que Jorge Lanata cierra los ojos mientras su equipo habla, así como también su cabeza se balancea de un lado al otro.

En X (antes Twitter), los usuarios expresaron su preocupación y dejaron mensajes en una publicación de la cuenta @LIBERALDEMILEl, que subió el clip: "Es un milagro que siga vivo", "Está luchando por respirar, en cualquier momento la queda", "No pude respirar. Sus pulmones no resisten más", "No puede respirar por años de darle al cigarro también tiene obesidad mórbida", "Preocupante, nunca lo vi así".

Tras el revuelo, en diálogo con LAM (América TV), el periodista manifestó sobre el recorte: "Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape... Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos".

"No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos", sentenció.

"Yo creo que está editado, no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta", concluyó Jorge Lanata sobre el tema.