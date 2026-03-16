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Punto de vista

El Gobierno descarta la presencia de Milei en el Congreso y asegura que la Causa Libra "está viciada"

Pese a las nuevas pruebas, en el oficialismo sostienen que “no hay delito” y que el tema es “mediático”.

Por Agencia NA
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Luego de un convulsionado fin de semana, en las filas oficialistas descartan que el presidente Javier Milei asista al Congreso de la Nación ante el llamado de la oposición para que brinde explicaciones sobre la causa $Libra.

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Tras las nuevas pruebas aportadas en el marco de la investigación, en Casa Rosada aseguran que “no aporta nada” y que la causa “está viciada”, luego de que se filtrara un supuesto contrato millonario entre el libertario y el empresario norteamericano Hayden Davis, encontrado en un dispositivo del imputado Mauricio Novelli.

"Es todo sin fundamentos, está ultra viciado, no se protegió el cuidado de la prueba, es todo inválido”, sentenció un importante funcionario ante la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, hay quienes garantizan que la causa debiera haberse cerrado debido a que “no hay delito”, aunque remarcan que se sostiene en el tiempo porque el tema es “mediático y político”.

Ante ese escenario rechazan la solicitud del diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en Diputados, quien reclama la presencia del mandatario para brindar explicaciones sobre el tema. “No va a ir nadie. Que disfrute sus 15 minutos de fama”, responden desde el círculo rojo libertario. __IP__

A raíz del peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, se conoció una eventual conversación entre algunos miembros del Gobierno y Novelli aquel 14 de febrero de 2025, tras la polémica por la difusión de la criptomoneda que se desplomó.

Desde la mesa chica respaldan la postura del mandatario y aseguran que la Procuración General de la Nación debe explicar las filtraciones de la investigación. “¿Cómo se le filtra algo que tiene que tener una cadena de custodia por lo que implica la investigación? La preocupación debiera estar en investigar porque se filtra”, se preguntaron por los pasillos de Balcarce 50.

FUENTE: Agencia NA

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